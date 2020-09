Aborto Legal: escuela municipal termina la obra del “pañuelo verde” atacada en 2019

Se trata de la escultura atacada por un estudiante universitario. Hoy en el Día de Acción Global por el Aborto Legal la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa comenzará a realizar la segunda etapa de producción de la escultura de los pañuelos verdes.









La primera etapa de esta obra fue inaugurada el 25 de noviembre del 2018 por la Escuela Municipal de Cerámica y el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; quienes realizaron y emplazaron la escultura en el marco del tratamiento del proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria de los Embarazos, en el Congreso de la Nación.

La obra artística se encuentra a 100 metros de la rotonda de Pincén, en el ingreso sur de la capital santarroseña. La inauguración de la segunda etapa (de tres en total) se realizará el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binaries.

“Desde la Secretaría de Cultura y Educación comprendemos la lucha del movimiento feminista por la legalización del aborto cómo una cuestión de derecho a la salud. La clandestinidad de esta práctica constituye una grave causa de violencia y mortalidad, sobre todo en mujeres y disidencia en contextos vulnerables”, señalaron.

“Con esta escultura se pretende homenajear, a través de un gesto político y artístico, la valentía y dignidad de la lucha feminista que busca generar una sociedad más justa, equitativa y libre de violencias y desigualdades sociales, raciales y de género”, agregaron.

Se trata de un monumento que en febrero de 2019 fue atacado por un estudiante universitario que se enrola en los que se autodenominan “ a favor de la vida”, que lo pintó de celeste.

El autor del atentado, Alejandro Bauman escribió el 19 de febrero en sus redes sociales que “yo solamente pinté algo. Nada más. Y no destruí nada”, sostuvo el joven, sin reparar que lo que hizo supone no sólo una postura de intolerancia, sino además la destrucción de un monumento público que pertenece a la Municipalidad de Santa Rosa.

“Yo aclaro que no represento a la universidad, ni a todos los abogados, no represento a ningún partido político ni a ninguna religión. Si quieren decirme algo a mi díganmelo pero me parece incorrecto que metan a la universidad al medio para presionar”, sostuvo en facebook, atento a que se lo recordó como estudiante de abogacía de la UNLPam.

“Pasé por la avenida Luro y me encuentro con que no está más el pañuelo verdeà Ahora está de color celeste. Igual le falta la segunda mano todavíaàSi les molesta que esté celesteà Perdonen pero a muchos nos molestaba que esté verde. Y si lo limpian se va a volver a pintar las veces que haga falta. LA PAMPA DEFIENDE LA VIDA”, finalizó el agresor en su perfil de Facebook.

