Finalizó el Prix Interprovincial de Ajedrez 2020

Compartir esta noticia:













Se disputó la 8ª y última fecha del Prix Interprovincial de Ajedrez Online, competencia que apuntó al ajedrez amateur y congregó a jugadores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa que utilizaron la plataforma digital «lichess.com».

El último torneo juntó a 42 jugadores de distintas categorías y edades que compitieron con el objetivo de destacarse en cada una de las divisionales en juego.

Franco

Fue así que el piquense Franco Flores Becerra «maestrogambeta» fue el más regular de la categoría mayores y se quedó con la octava fecha tras cosechar 6 unidades sobre 7 posibles.

Los mismos puntos pero inferior sistema de desempate bucholz tuvo el escolta Pablo Cócaro «ElizabethJennings» oriundo de Trenque Lauquen, que pudo batir al campeón pero que no le alcanzó para alzarse con la competencia.

En 3º lugar se ubicó otro piquense: Martín Díaz «elgeneralpico» que al igual que el santarroseño Eric Ríos «Pikachu3015» y el piquense Pablo Horacio Ruiz «Pablo65» obtuvieron 5,5 unidades, quedando el primero de los nombrados ocupando el lugar restante en el podio por sistema de desempate.

Con estos resultados y como ya se había adelantado la fecha anterior, el campeón del circuito 2020 resultó ser el juvenil santarroseño Joaquín Llanos Kuhn «Mago_pol1» que esta vez no participó de la última fecha.

Llanos quedó con 135 puntos (campeón), 2º Franco Flores Becerra 118 puntos; 3º Pablo Horacio Ruiz 113 puntos; 4º Juan Rossi 91 puntos; 5º Eric Ríos 79 puntos; 6º-7º Diego Bos y Mario Feito 72 puntos; 8º Luis Guevara 68 pts.; 9º Martín Díaz 66 pts. y 10º Diego Enriquez 62 pts. sobre un total de 38 jugadores participantes.

En la categoría Sub 18 (juveniles) el triunfador fue el santarroseño Jeremías Laborde con 125 puntos seguido de Candela Gonzalo con 25 pts.

Mientras que en Sub 16 el ganador en solitario de la categoría resultó ser el oriundo de Trenque Lauquen Thomás Levi con 150 pts.

Los infantiles estuvieron bien representados en las tres categorías: Sub 14 campeón Lautaro Luna (Trenque Lauquen) 141 puntos; 2º Camila Gette (Gral. Pico) 138 pts. y 3º Juan Martín Lamaisón (T. Lauquen) con 131 unidades. Sub 12: la excelente remontada del santarroseño Tiago de la Cruz Raful que se quedó con la fecha y el campeonato cosechando 147 unidades, seguido de Andrés Mordau (T. Lauquen) 139 pts. y Agustín Negri (T. Lauquen) 124 pts.

Tiago

En los más pequeños los destacados fueron: Sub 10 Matías Ferrero de General Pico que se quedó con la victoria final con 150 pts.; 2º Marco Daniele (Parera) 133 pts. y 3º Tiziano León Albornoz (Sta. Rosa) 129 pts. Por su parte y en la Sub 8, brilló Vito D’Amico de Gral Pico con 150 pts. seguido de 2º Joaquín Fossatti (Trenque Lauquen) 91 pts. y 3º Ignacio Del Pino (T. Lauquen) 64 unidades.

Con estos resultados cerró el circuito con gran suceso y destacada organización de Diego Enríquez (T. Lauquen) y Pablo Ruiz (Gral. Pico).

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios