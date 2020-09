Maquieyra junto a diputados de Córdoba y San Luis piden un acuerdo entre las provincias para trabajadores esenciales

Compartir esta noticia:













Los diputados de Juntos por el Cambio, Martin Maquieyra (La Pampa), Soher El Sukaria (Córdoba), Adriana Ruarte (Córdoba) y Alejandro Cacace (San Luis) reclaman que se brinde una solución tanto a los casos excepcionales de salud como a los trabajadores interprovinciales esenciales, para que puedan pasar de una provincia a otra.

Los legisladores sostuvieron que “es nuestra obligación reclamar y asegurar que haya diálogo entre los gobiernos de La Pampa, San Luis y Córdoba para llegar a una solución. Necesitamos que se cree una mesa de diálogo para desarrollar protocolos acordes a situaciones excepcionales”.









Los diputados recordaron “El caso del hombre de 71 años que murió porque no le permitieron el ingreso a La Pampa debería abrirles los ojos para responder de manera inmediata a estos casos. No podemos permitir que otra persona muera porque los gobiernos provinciales no brindan un protocolo adecuado por cuestiones de salud”.

También pidieron una solución urgente a: “todos los trabajadores interprovinciales que necesitan desarrollar sus actividades. Los argentinos ya están viviendo épocas difíciles, no podemos ponerles más trabas. Es inadmisible que, 6 meses después, no haya un protocolo establecido para la circulación entre provincias de productores agropecuarios y otras actividades esenciales”.

Finalmente creen que “se puede llegar a un acuerdo creando una mesa de diálogo entre los gobiernos de La Pampa, San Luis y Córdoba. Les pedimos que realicen las medidas necesarias, respetando los protocolos sanitarios, para brindarles una solución a los pampeanos, puntanos y cordobeses”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios