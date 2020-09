Trabajadores y trabajadoras de salud realizaron protesta en el Molas y reclamaron pase a planta

La secretaria de prensa, Liliana Rechimont reclamó el pase a planta de unas 300 personas. Advirtió que de no corregirse esta situación, parte de este personal se quedará sin trabajo. “Son los que están en el frente de batalla, ¿qué pasará con ellos”, dijo.

Esta mañana, trabajadores, y trabajadoras de salid realizaron una jornada de lucha afuera del hospital Lucio Molas para visibilizar la situación de precariedad de art. 6tos y monotributistas.

Durante la actividad, se instaló un gacebo sobre la calle Pilcomayo y con parlantes y bombos se visibilizó la situación, al tiempo que se juntaron firmas, apelando al apoyo de la sociedad en general al reclamo de salud.

La secretaria de prensa de ATE, Roxana Rechimont, dijo a Plan B que “esta jornada es en el marco de la lucha que todos y todas saben que venimos llevando desde hace 75 días, solicitando una apertura en la mesa de diálogo, a efectos de dirimir y discutir cómo será el ingreso de las y los trabajadores del sistema de salud pública, que han sido convocados y a otros que venían ya trabajando desde hace tiempo”.

“Si bien al gobierno no le gusta que digamos precarizados, es una forma de precarización laboral, donde se utilizan las leyes 1420 y la 1279, de carrera sanitaria y de obras sociales, de arancelamiento, para contratar. Es ahí donde se cometen excesos y los contratos se sostienen en el tiempo y se mal usa una figura que prevén nuestras leyes”, explicó Rechimont.

“Como no tenemos respuestas y el gobierno no convoca a una mesa de diálogo para discutir el ingreso de compañeros y compañeras, decidimos salir a la sociedad, en el Hospital Lucio Molas, con una pequeña volanteada y juntada de firma, apelando a la comunidad a que nos apoye y así de esa forma el gobierno de La Pampa, abre de una vez por todas la mesa al diálogo”, aseveró la dirigente gremial.

Rechimont agregó que hasta el momento no hay respuestas al pedido. “Esta situación se agrava. Todos saben cuánto sale una canasta básica y muchos compañeros no cobran regularmente, por una situación burocrática y administrativa, se retrasan entre un mes y medio y tres meses, hacen doble turno para paliar la situación y recargados de horarios, de 16 horas, para soportar la situación económica”.

Consultada sobre el acuerdo de un adicional para quienes están en la ley 2871, Rechimont dijo que la reunión se hizo el jueves. “Nos convocaron y pregunté por qué tema. Contestaron que no sabía y dijeron que era una reunión por protocolo. A lo que contesté que teníamos una actividad ese jueves y no consideramos relevante participar de esa reunión.”

“Fuimos a la actividad y al término de ella, nos enteramos que era una paritaria, pero el subsecretario (de Salud) dijo que no era una paritaria, sino una reunión y en ese tema se trató un adicional para los 2871, que está fuera de lugar, ya que tienen que pertenecer a la ley 1279, porque trabajan a destajo,no tienen el mismo salario, no cuentan con adicionales y cobran una suma que es muy inferior. Y en paritaria general se acordó, que estos compañeros, cuando hubiera una vacante por jubilación o por fallecimiento y no se puede cubrir, tenían prioridad ellos”, dijo Rechimont.

“Consideramos que el adicional palia una situación, pero la realidad es que esos compañeros deben estar en la ley 1279 (de salud), ya que no gozan de los plenos derechos que tenemos los trabajadores de la ley de carreras sanitarias”, afirmó la secretaria de prensa.

En este sentido, Rechimont reiteró que en la reunión de ese jueves se dijo que se tratarían cuestiones de protocolos y se terminaron tratando temas de salud. “Repudiamos este tipo de prácticas. Quizás la patronal no quiso que ATE estuviera o falta de comunicación entre ellos. La realidad es que no hubo nota formal ni temario u orden del día y nosotros priorizamos la lucha de compañeros y compañeras de hace más de 75 días y por eso no participamos de esa reunión”.

Consultada sobre cuántos trabajadores y trabajadoras precarizadas hay en salud, Rechimont dijo que suman alrededor de 300. “Además, hubo aprietes a los compañeros y compañeras, para que no se organicen y no se junten con el sindicato. Es una cuestión punteril que se utiliza con quienes están precarizados y temen que si luchan o no, porque ese es el único ingreso que tienen”.

“En algunos casos, esto los desmoviliza, pero hay otros compañeros que están al frente de la lucha. Nuestros delegados están en contacto y hacemos reunión de zoom, para mandar la información y contener a compañeros y compañeras. Pero uno entiende la situación, estos aprietes no son nuevos. Históricamente, cada vez que se sale a la calle, siempre hay operadores a favor de la patronal para desmovilizar cualquier tipo de acciones”, dijo.

Rechimont aclaró que hasta el momento no han habido despidos. “No se ha llegado a este punto. Queremos agradecer a la prensa, que ha visibilizado esta lucha y difundido la situación y la falta de respuestas del Ejecutivo”.

Consultada sobre qué pasará con las y los contratados cuándo pase la pandemia, Rechimont dijo que no tienen estabilidad laboral. “Algunos compañeros fueron convocados en el marco de la pandemia. Desde el 2018 veníamos informando que el sistema de salud estaba colapsado, porque faltaba recurso humano y la pandemia dejó al descubierto en todo el mundo la deficiencia de los Estados, en cuanto a los contratos de trabajadores y trabajadoras. Hay compañeros que se termina la pandemia y se quedan sin trabajo”.

“Está la promesa del hospital nuevo, previsto para fin de año. Pero este año no se entregará y ¿qué pasará con estos compañeros? Son los que están al frente de la línea de batalla en el Centro Emergente, son quienes dan recetarios, son bioquímicos y técnicas, son precarizadas. Están cubriendo ese lugar que decíamos que estaba descubierto, con deficiencias de personal”, afirmó la secretaria de prensa de ATE.

“Por eso, le volvemos a pedir al gobernador de La Pampa que haga una apertura al diálogo formal, no. Nuestra preocupación es ver qué pasará con compañeros y compañeras cuando se termine la pandemia y están desde el inicio en el frente de batalla”, cerró Rechimont.

