“Un empleado de comercio debería estar cobrando alrededor de $70.000”

Rodrigo Genoni, subsecretario del CEC, recordó que en el año 2014 el salario de las y los trabajadores mercantiles rondaba los mil dólares y en la actualidad, los 460, luego de cuatro años de gestión macrista y pérdida de poder adquisitivo en el país.

El subsecretario general del Centro de Empleados de Comercio, Rodrigo Genoni, se refirió a las idas y vueltas de las negociaciones paritarias en el sector mercantil y atribuyó la falta de la firma del acuerdo a una interna en CAME.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Además, recordó que, medido en dólares y al precio oficial, un trabajador debería estar cobrando cerca de $70.000, alrededor de mil dólares, como ocurrió en el año 2014. “Tuvimos procesos inflacionarios del 55%, y la secretaría de Trabajo (en la era Macri) no homologaba aumentos superiores al 24%”, recordó.

En declaraciones radiales, Genoni dijo que “hubo un acuerdo verbal que se hizo hace veinte días entre la Federación de Empleados de Comercio con UDECA (Unión de Entidades Comerciales Argentina) y la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), se habían puesto de acuerdo en la firma de un convenio, con un aumento de $5000 a partir de septiembre, con una negociación más adelante, para ver los salarios de los empleados de comercio, que han caído muchísimo en los cuatro años y que está congelado desde marzo de 2020”.

“Y cuando circuló el documento para firmar, CAME se negó a la firma y la negación tiene más que ver con intereses políticos de los dirigentes de CAME, con algunos que están a favor del gobierno y otros no y otros aprovechan la situación del comercio en Capital Federal y AMBA y se posicionan de una manera más dura, en defensa del comerciante y dicen que no hay que firmar, para ponerse en una posición más dura”, indicó a periodistas de la FM Radio Noticias.

Para Genoni, se trata de dirimir una interna entre sectores de CAME. “Entonces niegan el aumento al trabajador y muchos empresarios se ponen de mi lado, porque no le aumento los costos fijos y así me posiciono. Son las miserias y mezquindades humanas que no tienen en cuenta que hay un 1.300.000 trabajadores que esperan el aumento desde marzo de 2020”.

“A la gente en Argentina le gusta mucho hablar de dólares y un empleado de comercio, en el año 2014, estaba cerca de los 1000 dóĺares y deberíamos estar cobrando alrededor de los $70.000 y estamos casi en la mitad, unos 460 dólares, siempre hablando a dólar oficial. Es vergonzoso”, criticó Genoni y agregó que la gran caída se produjo en los cuatro años de Macri. “Tuvimos procesos inflacionarios del 55%, y la secretaría de Trabajo, no homologaba aumentos superiores al 24%”, agregó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios