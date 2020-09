Polémico: San Luis gasta 120 millones en un encuentro Nacional de Mujeres “paralelo”

Compartir esta noticia:













Se conoció que la Secretaría de la Mujer del Gobierno de San Luis destinaría $121 millones para financiar un evento paralelo al 35º Encuentro Nacional de Mujeres

Se trata del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No binaries (EPMLTTBINB) que se realizaría por primera vez en Argentina (en San Luis) en paralelo y simultáneo al 35º ENM.









La abultada suma de dinero, que figura en el Presupuesto provincial 2021, sería administrada por la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la Provincia, dependiente del Gobierno de San Luis, y estaría destinada exclusivamente a solventar dicho evento.

El 35º Encuentro Nacional de Mujeres, como lo han hecho históricamente todo los Encuentros, se sostiene con lo recaudado de las inscripciones que realizan las mujeres participantes, aportes varios y actividades culturales a beneficio, puesto que el Autofinanciamiento y la Autonomía son dos de los siete pilares que lo instituyen y sostienen. Los estados provinciales y municipales proveen escuelas y espacios para funcionar.

Crítica.

La Comisión Organizadora (CO) del 35° Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) “aclaró que esa erogación” que figura en el presupuesto no está destinada al encuentro de la militancia feminista.

Frente a lso $121.350.000 que gastará el gobierno de San Luis contaron que “el Encuentro realizado en La Plata en 2019 costó $3.170.302” que “fueron recaudados por la propia CO con el cobro de las inscripciones de las participantes, con las actividades organizadas para generar fondos (peñas, bingos, rifas, etc.), con el dinero que la CO del Encuentro anterior (Chubut 2018) giró a la Comisión de La Plata y con pequeños aportes que realizaron distintas entidades: fundaciones, particulares, gubernamentales, etc”.

“El gobierno de la provincia de Buenos Aires, como cada Estado sede del Encuentro, dispuso las escuelas y demás espacios similares, necesarios para el funcionamiento de los talleres del ENM y para que se hospeden los contingentes de asistentes. Además puso a disposición el lugar para el acto de apertura, el acto de cierre y la Peña del Encuentro, y también proveyó las pecheras, la bandera de arrastre de la marcha y el telón del escenario”, explicaron.

“Los 34 Encuentros Nacionales de Mujeres realizados desde el año 1986 han sido AUTÓNOMOS y AUTOSOSTENIDOS, además de federales, plurales, democráticos, autoconvocados y horizontales. Justamente estos caracteres han sido los que han impedido que algún o algunos sector/es se lo apropien, garantizando que en ellos miles y miles de mujeres hayan podido compartir sus experiencias con independencia y sin ataduras. Por todo esto, los Encuentros son únicos en el mundo, y su masificación ha sido determinante para el enorme desarrollo que han tenido el movimiento de mujeres y los feminismos en nuestro país y, como un faro, han alumbrado el crecimiento también en países hermanos”, resaltaron.

“Hace poco más de dos meses hemos pedido formalmente una reunión con la Secretaria de Género, Diversidad e Igualdad de la provincia para solicitar que el gobierno ponga a disposición los medios para la realización del 35° ENM en San Luis, tal como se hizo en los distritos donde se realizaron los 34 ENM anteriores”, indicaron.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios