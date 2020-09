ATE y las paritarias: “desde hace años venimos perdiendo poder adquisitivo”

Compartir esta noticia:













Roxana Rechimont afirmó que las negociaciones salariales se retomarán en octubre. Destacó que en La Pampa se hayan abierto las paritarias y agregó que la intención de la organización gremial es que los salarios no pierdan con la inflación.

La secretaria general de ATE, Roxana Rechimont se refirió al estudio realizado por ATE, que relevó una canasta familiar de $80.000 para las y los estatales pampeanos.

“Este trabajo sobre el impacto del costo de vida en la región pampeana a través del Indec, lo realizamos todos los años y desde allí discutimos y analizamos los aumentos salariales.”

“Celebramos, como siempre decimos, que La Pampa fue la primera provincia que abrió la paritaria y pudimos tener un ámbito de negociación, pero hay una realidad: “cerramos el 12% para el primer semestre, pero los precios se escaparon por las puertas y ventanas, teniendo en cuenta que en la canasta familiar no está incluido el gasto de vehículo del personal, que la mayoría de empleados públicos tenemos y los alquileres”, dijo Rechimont.

“Tampoco hay que olvidar que los trabajadores municipales o de la provincia, no han accedido a una vivienda social o créditos hipotecarios. Teniendo en cuenta esta cosas llegamos a una canasta de $80.000. Nosotros entendemos que no tenemos una situación para lograr esos $80.000, pero sí esperamos que la paritaria sea con seriedad y que no perdamos frente a la inflación”, agregó la secretaria general de ATE.

—¿Los otros gremios están bien salarialmente? Los únicos que se manifiestan son ustedes…

—Lo que pasa es que junto con UPCN, abarcamos todos los estamentos de la provincia y municipios. Nuestro sindicato, por estatuto, tiene la representación de trabajadores precarizados y jornalizados, todos aquellos que no tengan una planta permanente. A estas situaciones las hemos impulsado nosotros y nos han acompañado, pero ellos no tienen trabajadores en estas condiciones

Hay sindicatos con convenios colectivos de trabajo y sindicatos que no tienen trabajadores precarizados. Sí UPCN y SiTraSap. Estos compañeros han mostrado apoyo a esta lucha, que no tiene que haber precarización laboral y es algo que discutimos en la mesa paritaria cada vez que nos sentamos con el gobierno. Que movilicen o no, es una situación particular de cada uno.

—¿Cuándo se vuelve a reunir la paritaria?

—Calculamos que será en los primeros quince días de octubre. Eso fue lo que quedó del acuerdo paritario anterior, para cerrar lo que queda del año. La idea es no perder con la inflación, porque desde hace años venimos perdiendo poder adquisitivo, los trabajadores y trabajadoras. La idea es tener una reunión y llegar a un acuerdo beneficioso, entendiendo el marco de pandemia y situación económica de la provincia y el país.

