Partidos comunistas rechazan el “paro de los Autoconvocados” en el ingreso a San Luis

Lo calificaron de “destituyente” y aseguraron que “no tiene que ver con un reclamo de productividad sino con una necesidad de acumulación de capital y de modelo de poder”. Entre los firmantes está el PC La Pampa.

Los productores agropecuarios autoconvocados cortaron las rutas de ingreso a San Luis, ayer a partir de las 12 horas, en puntos estratégicos que impiden el tránsito sobre la ruta Nacional N° 7, el corredor bioceánico, “por el que el país, une mercados regionales y el comercio de alimentos con Mendoza, Córdoba, La Pampa, la Rioja, San Juan y Santa Fe”, resaltaron









“La medida, que implica el corto rutas para que no me corten las rutas, tiene otros nudos de interpretación que revelan que no solamente es atemporal e ilegal, sino que además es destituyente y no tiene que ver con un reclamo de productividad sino con una necesidad de acumulación de capital y de modelo de poder”, añadieron.

“En la situación excepcional de una pandemia global, que provoca muertes, el sector se ubica en la pirámide de los más favorecidos, porque disponen de recursos para tecnificarse, digitalizarse y dispone además, del arma de retención de cosechas, que bien han sabido usar, esperando los mejores momentos de la comercialización para ganar más, sin importarles las necesidades de la gente”, indicaron.

“Ahora, alegan que es imposible atender su negocio en otra provincia como San Luis, porque los protocolos se los prohíben. Mal argumento, para quienes en realidad, no desean vivir y trabajar en sus campos ya que pueden hacerlo de manera remota, a distancia, maximizando su ganancia con su vieja costumbre de explotar puesteros y encargados”, dijeron.

“El ejemplo más claro es Vicentin o Ledesma, uno por estafar al Banco de la Nación Argentina y el otro, propiedad de los Blaquier, terratenientes que se hicieron de las tierras indígenas y campesinas, por propiciar el contagio de sus trabajadores en honor a la productividad”, enumeraron.

“De mas esta decir, que la universidad Pública junto al INTA, han desarrollado programas de monitoreo a distancia, aptos para que los patrones puedan manejar desde la virtualidad, lo que los peones aportan con sus espaldas”, resaltaron.

“Dicen, que su presencia en los campos está sujeta a “ciclos biológicos” que no están atados al capricho de los tiempos de un protocolo de sanidad; que se les mueren los animales por falta de atención; que las abejas están desorientadas sin las colmenas que no pudieron llegar; que son más de 3000 y rematan con que “quieren salvar la República y la mesa de los Argentinos”, sin recordar que ya los vimos en acción, tirando miles de litros de leche sobre las rutas Argentinas”, destacan.

“En realidad, toman de rehén a la República y a la mesa de los Argentinos, hoy plagada también por sus agro tóxicos, desde su reclamo de clase acomodada en 4×4, tractores y sembradoras, tan confundidos en sus múltiples intereses que utilizan en su pieza de propaganda, iconografía de izquierda, resemantizada con consignas de derecha”, acuasaron.

“Son desvergonzados de clase alta, irresponsables sociales, voraces, poco empáticos, individualistas y peones del capitalismo brutal que nos llevó hasta esto y por ellos les Comunistas pedimos al Gobierno y a los gobiernos provinciales de las 6 provincias afectadas, que aseguren el libre comercio y el abastecimiento de nuestros pueblos para asegurar el derecho a transcurrir la pandemia, en Paz”, finalizaron.

El documento lleva la firma del Partido Comunista de La Pampa, Mendoza, San Luis, La Rioja, Córdoba, San Juan.

