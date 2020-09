“Vera se equivoca, los y las compañeras no se contagian en fiestas”

Compartir esta noticia:













La secretaria general de ATE, Roxana Rechimont, salió al cruce de las declaraciones del subsecretario de Salud del gobierno pampeano, Gustavo Vera y volvió a reclamar contra la precarización laboral en Salud.

Este martes, trabajadores y trabajadoras monotributistas de ATE realizaron una protesta en Casa de Gobierno en reclamo del pase a planta permanente de quienes cumplen funciones de salud en la pandemia.









“Hoy participamos de otra jornada de visibilización, por el reclamo de los compañeros monotributistas y artículo sexto de Salud, todavía sin respuesta desde la primera nota q que entregamos al gobernador para que arbitre y tener una mesa de diálogo, con representantes de compañeros y delegados. Nos dijeron que nos contestaban en 72 horas, pero esto no sucedió”, dijo a Plan B.

Rechimont recordó que han reiterado las comunicaciones a la Secretaría de Trabajo, sin respuestas hasta el momento. “Los compañeros siguen en las mismas condiciones, sin respuestas seguras de ingreso a la planta. A esto se le suma, el complicado ambiente laboral, con jefes intimando a que no visibilicen el reclamo, en el marco de la pandemia y donde están extremadamente expuestos”, agregó.

“La mayoría de estos compañeros trabajan en lugares sensibles de Salud y esto surgió de un compromiso del secretario de Salud, Vera, que no fue un capricho del sindicato o los trabajadores. Fue su palabra que dio a este sindicato, que en 30, 60 o 90 días, se iban a empezar a implementar los ingresos a planta permanente y esto nunca se cumplió”, dijo Rechimont.

La secretaria general de ATE aseguró que las y los trabajadores nunca dejaron de trabajar. “Se hace cargo el riesgo que corren ahora y tenemos una compañera aislada, por un contacto directo con un entubado que era positivo. La compañera está bien, por suerte. Son los riesgos de todos los trabajadores de la salud, con la diferencia que estos trabajadores están precarizados, no tienen ART. Nos sorprende la no respuesta del gobierno, cuando hemos estado desde el día uno acompañando al ministerio de Salud, colaborando y entregando material, para que todo lo que se desarrolle a nivel nacional, se ejecute de la mejor manera, para beneficio de compañeros y compañeras”.

Rechimont confirmó que hay aprietes para que las y los trabajadores no visibilicen los reclamos. “Esto es moneda corriente en el Hospital Lucio Molas. Hemos querido hablar y en el medio de esto surge que hemos pedido entrevistas al Director del Hospital y no se ha podido hablar. Esto incrementa la situación de desesperación de los compañeros, que no tiene certeza de que levantada la pandemia, esto se modificará”.

“Además, está la certeza del contagio. Eso es real, es algo que se está viviendo. Hace unos días atrás hubo funcionarios contagiados y las declaraciones que realizó el secretario Vera ayer a la mañana fueron bastante desacertadas: decir que los compañeros se contagian porque no tienen cuidado, cuando en realidad esto no sucede. Se han contagiado en lugares de trabajo, no en sus casas, ni en reuniones, ni en fiestas. Se han contagiado en los lugares de trabajo”, dijo Rechimont.

La secretaria general de ATE recordó que los salarios que cobran las y los precarizados es diferente al de un empleado de planta. “Ellos no tienen todos los beneficios de los trabajadores de la ley 1279 y lo mismo ocurre con los de la ley 2871, pero estos tienen una planta permanente y un ámbito que es la paritaria. Se tienen que abrir las paritarias sectoriales para tratar estas cuestiones. El ser precarizado o monotributista tiene que ver con esa cuestión: todos los derechos que tienen los trabajadores de la ley 1279, que trabajan en el mismo lugar, cumpliendo las mismas funciones y responsabilidades, no le corresponden a estos compañeros no tienen los mismos derechos, sí toda las obligaciones”.

