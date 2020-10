Giorgis pidió un “desagravio” pero Torres se plantó en sus dichos

Compartir esta noticia:













La concejala del FrePam demandó que el oficialismo “deje de decir mentiras” cuando la concejala Analía Torres fundamentaba un proyecto relacionado con la Estancia La Malvina. La peronista no pidió disculpas y el debate no quedó cerrado:“si se sintió agraviada, lo lamento”.

El proyecto de resolución que “expresa el beneplácito por los hallazgos arqueológicos en la Estancia Malvina”, disparó el cruce más acalorado de la seisón del Concejo Deliberante de Santa Rosa.









En el agradecimiento a sus pares por acompañar el proyecto, Analía Torres mencionó el atraso en la llegada de unos fondos nacionales para el municipio, que con el paso del tiempo perdieron el valor adquisitivo para el que se lo había reclamado.

Torres fundamentó el proyecto y encendió el debate. “Este proyecto habilita al Secretario de Turismo a iniciar gestiones con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para lograr una línea de subsidios que alientan todo este tipo de investigaciones y de puesta en valor de los hallazgos arqueológicos”.

“En 2018 en la consultora de la universidad tuvimos alguna experiencia en esto. Cuando se puede logar, lo que se consigue, es muy interesante. Cuando cambian los gobiernos, cambian las prioridades, y por suerte cambió el gobierno”, dijo en alusión a la llegada del Frente de Todos a la presidencia.

“…hablando del Ministerio de Ciencia y Tecnología en marzo de 2017 hubo un proyecto para la estancia la Malvina de 2 millones de pesos de financiamiento, y donde al municipio debió haber llegado $1.200.000”, mencionó. Los años hacen referencia al gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri.

“Ese expediente estaba arrumbado por ahí, ayudé al Secretario de Cultura de ese momento, Gabriel Gregoire, visité la estancia que estaba bastante mal. Lo ayudé con el trámite y para que fuera más rápido, fui expediente en mano a un acto en Pico a entregarlo a autoridades nacionales”, recordó.

“Hace unos poquitos días le acreditaron al Secretario Minetto 500 y pico mil pesos de un total de $1.200.000, que teníamos en marzo de 2017. Me gustaría que los tiempos de los gobiernos cambien, porque cambian los gobiernos y nosotros tenemos otras prioridades”, dijo Analía Torres.

Pero la discusión no era solo esa, venía de la sesión anterior, cuando el oficialismo acusó al FrePam de no rendir las cuentas municipales en tiempo y forma y la concejala Claudia Giorgis les pidió que “no mintieran” porque si había un atraso era por “la pereza del Cuerpo de Relatores”, en controlar las rendiciones diarias, lo que atrasaba las rendiciones mensuales.

Hoy, ante una nueva crítica del oficialismo, Giorgis se plantó, pidió un desagravio y volvió a calificarlos de mentirosos.

“Ese golpe bajo con el que se insinúan cosas graves, como que alguien frena cuestiones importantes, no lo vamos a permitri mas. No estuve en este expediente particular ni participé en esto en la gestión, pero permítame que diga algo que sí nos pasó con fondos que tenían que venir de Nación”, arrancó.

Mencionó la casa para mujeres víctimas de violencia de género y la plaza Antonio Skara. Según la concejala del FrePam “estaba el dinero y durante toda la gestión tuvimos una traba permanente de la provincia, que tenía que firmarlo para que la municipalidad pudiera recibirlos, y no lo firmaron”, dijo sin mencionarlo sobre el gobierno de Carlos Verna.

Se refiere a la autorización que la provincia debe darle a los municipios para que puedan recibir fondos nacionales.

“¡Nos negamos desde nuestra dignidad y honor, a seguir siendo atacados! Quiero que la concejala se rectifique de la mentira que dijo en esa sesión porque si no, decimos lo que se nos canta”, se quejó elevando la voz

“Y no es la primera vez que me he sentido agraviada con cuestiones que se dicen al boleo. Vamos a empezar a hablar de otra manera porque no nos podemos faltar el respeto de esta manera”, continuó.

“Quiero hacer un acto de desagravio por lo que se dijo aquí de las rendiciones de cuenta la semana pasada. El justicialismo cuando tiene que rendir, no rinden; y cuando tienen que controlar, les da pereza, uno de los mayores pecados de este país”, acusó Claudia Giorgis.

Ningún concejal o concejala salió a defender al exjefe del Cuerpo de Relatores, Julio Torres, ni al intendente Luis Larrañaga, los que en palabras de Giorgis, tenían que “controlar” o “rendir” las cuentas municipales.

Analía Torres no se retractó. Por el contrario, tomó la palabra para decir que “conté una experiencia personal y propicio que no se tardara el tiempo que se tardó, y no tiene nada que ver el municipio y la provincia, es algo con la UNLPam el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nació y el municipio”.

“Es solamente eso, para aclararle a la concejala. Y si se sintió agraviada, lo lamento. Estoy contando la realidad, no estoy diciendo nada de nadie. Estoy propiciando que no nos pase lo mismo”, y pasaron a otro tema, dejando la puerta abierta para otro cruce en futuras sesiones.

