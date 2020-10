Con los Cumelén cerrados por la pandemia, el municipio asiste a adultos mayores en sus casas

Compartir esta noticia:











El 1 de octubre se celebró el Día Internacional del Adulto Mayor y desde la Municipalidad de Santa Rosa se desarrollaron una serie de actividades y acompañamiento a las personas que concurrían antes de la pandemia a los Centros Cumelén. Además preparan la vuelva a las actividades recreativas presenciales en el Estadio Municipal.









La Subdirectora de Promoción Comunitaria de Santa Rosa, Clarisa Alzuri, brindó detalles de las actividades que se están desarrollando desde su área, fomentando acciones de acompañamiento, protección y contención social de los adultos mayores de la ciudad, buscando favorecer un envejecimiento más digno, activo y saludable.

Alzuri mencionó que como una forma de festejar el Día Internacional del Adulto Mayor, establecido por la ONU el día 1° de octubre, y agasajar al grupo de personas que habitualmente concurría antes de la pandemia a los 6 Centros Cumelén coordinados desde la comuna, «se organizó la entrega en sus respectivos domicilios de un desayuno saludable, que además estuvo acompañado por un cuadernillo con actividades neurocognitivas y de gimnasia adaptada».

«Para ello, el equipo técnico que trabaja en el área de adultos mayores se acercó casa por casa tomando los debidos recaudos de uso de guantes, barbijos y máscaras protectoras, y desinfectando previamente cada bolsa a entregar con alcohol», contó.

“Despertarlos con un regalito fue realmente una sorpresa sumamente agradable para nuestros adultos mayores, y también una experiencia muy gratificante para nosotros, porque vimos las lindas emociones que se generaron, un poco contenidas porque nos falta ese abrazo que por el momento no se puede dar. Pero igual nos parece que fue una bella forma de estar presentes como municipio, acompañándolos a transitar este difícil período, tomando en cuenta que los Centros Cumelén están cerrados por la pandemia, ya que la población objetivo de los mismos es justamente la que más tenemos que cuidar, dado que es la que mayor riesgo corre ante el Covid 19”, explicó la funcionaria del municipio.

En ese marco, resaltó que «se prepararon y entregaron un total cercano a los 150 desayunos y cuadernillos, visitando los distintos domicilios con la ayuda de los responsables de cada Centro Cumelén y los profesionales que integran el equipo de trabajo del Área de Adultos Mayores, dividiendo la tarea por zonas».

Señaló además que «si bien desde el comienzo de la pandemia permanecen cerrados los Centros Cumelén, de todos maneras se continúa manteniendo un contacto y un vínculo con los adultos mayores en forma telefónica, estando atento a las distintas necesidades que pudieran tener para asistirlos».

“Creo que los adultos mayores que asisten a los Cumelén son una población llena de energía, que generalmente está ávida de sumarse con ganas en cualquier actividad que se proponga, ya sea baile, canto, gimnasia, tejido, juegos con cartas, y cuando se podía, realizar viajes para disfrutar de encuentros con grupos de otras localidades, en el marco del programa de colonias de vacaciones durante el verano”, resaltó Alzuri.

Campaña contra el «viejismo»

Por otra parte, la funcionaria exhortó a la población en general «a tomar conciencia, desnaturalizar y derribar los prejuicios, estereotipos, y actitudes discriminatorias asociadas al «viejismo», que sufren a diario nuestros adultos mayores por su edad».

«Es común que alguien joven llame abuelo a una persona adulta mayor, tal vez sin mala intención, pero sin saber que ello puede afectar su autoestima, en el caso de que aún no esté atravesando dicha etapa de la vida o no le agrade que se lo identifique desde ese aspecto. O cuando se juzga de antemano que una persona no va a ser capaz de realizar tal o cual actividad, solo por tener cierta edad, cuando en realidad no tiene ningún impedimento físico o cognitivo que se lo impida», explicó Alzuri.

Por último, adelantó que desde la semana que viene, «comenzará a implementarse un espacio para la recreación, y el fomento de la actividad física de los adultos mayores que forman parte de los 6 centros Cumelén del municipio, que funcionará los días lunes y miércoles desde las 18 horas, en las instalaciones del Estadio Municipal, siguiendo los protocolos adecuados de distanciamiento social y grupos reducidos de participantes para prevenir eventuales contagios masivos de Covid 19».

