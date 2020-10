La conversación grabada de Cofré en su defensa: “Quitarme la mitad del sueldo no es ayudarme”

Compartir esta noticia:











Sandra Cofré se presentó ayer en fiscalía para denunciar la retención indebida de haberes de parte de la concejala del FreJuPa de Santa Rosa, Natalia Sueldo, a quien acusa de pedirle la mitad del sueldo. Horas más tarde Sueldo emitió un documento negando esa acusación. Luego se viralizó la conversación telefónica entre ambas.









SC: Yo este mes no te voy a poder dar la plata. Nada. No se que decirte. Si me querés echar, echame.

NS: Con respecto al dinero vos sabes cómo arreglamos, yo te dije para estar en mi equipo, yo hablé con Luciano, cosa que vos sabes.

SC: El tema de que Luciano sepa, el trato y todo eso, como que ya me saturó la cabeza el tema ese. Vos fíjate que querés hacer. Si me quieren echar que me echen, porque sinceramente me cansé. Es como que vos sos mi jefa pero me manejas en todo sentido y ya me re podrí.

NS: Me gustaría hablar estas cosas personalmente, pero yo no te manejo en ningún sentido. Vos sabes que no es así. El arreglo nosotros lo habíamos hecho antes de que vos asumieras. Yo te dije el otro día no quiero estar molestando porque no me gusta. Si tengo que hacer tal o cual cosa, se que la tengo que hacer y ya está.

SC: ¿Sabes que pasa? Cuando nosotros hablamos la primera vez era un trato, vos dijiste una cosa. Después dijiste que la plata se la quedaba Franco (hijo de la concejala). ¿Y sabes que es lo peor de todo? Que él no se queda con la plata. Te la quedas vos.

NS: Eso no es así.

SC: Y me duele haber caminado y militado para Luciano, y que él sepa esto. ¿Entonces yo para quien milité?.

NS: Yo no agarro la plata. La agarra Franco. Vos me dijiste que si cuando te dije vamos a hacer así y así. No tuviste ningún problema.

SC: Si vos me dijiste de las cuotas y eso.

NS: No eran cuotas. Era la mitad y la mitad. Yo te dije no me des la plata, quedatela por las nenas.

SC: Si el primer mes, cuando fueron las fiestas.

NS: Es lo que dije recién. El arreglo era ese. Sabíamos que militábamos para Luciano. El arreglo era mitad para vos y mitad para Franco. La plata la recibe él, no me la quedo yo. Es de él y él tiene sus cuentas.

SC: Yo entiendo que tenga sus cuentas pero no se la estamos dando a alguien que la necesite realmente.

NS: ¿Cómo que no?

SC: No. Ya te digo que yo no te voy a dar más plata. Si vos querés echarme, hablar con Luciano, ya está. Hasta acá llegué. No es así.

NS: Franco no tiene laburo.

SC: Pero es joven, tiene casa, lo mantenes con tu sueldo. Entonces no me podes decir que necesita.

NS: ¿Cómo que no? Vos no sabes todas las cuentas que tenemos.

SC: Y yo también tengo cuentas. Pago un alquiler, tengo tres hijas a cargo. Y no es contra Franco. Al contrario. Ya parece una tomada de pelo. Hablemos con Luciano y si me tiene que echar que me eche.

NS: Yo voy a ver porque la verdad me dejas helada, porque yo jamás quise molestarte, al contrario siempre quise ayudarte.

SC: Eso no es ayudarme. Quitarme la mitad del sueldo no es ayudarme.

