Popes de la Rural advierten: “El campo no va a liquidar los granos”

Los referentes de la Mesa de Enlace cuestionaron la medida del Gobierno de reducir las retenciones temporalmente.

El anuncio del equipo económico encabezado por Martín Guzmán, que este jueves 1 de octubre comunicó una baja de retenciones temporal, no fue bien recibido por los popes del campo. Los referentes de la Mesa de Enlace cuestionaron al Gobierno por la falta de un plan económico y descreen que las medidas sirvan para incentivar la venta de granos, uno de los principales objetivos que busca la gestión de Alberto Fernández para conseguir dólares. «El productor va a ir vendiendo de acuerdo a lo que necesita», advirtieron.

En los próximos días, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para desgravar el pago de bienes personales a los activos de inversiones financieras en pesos y, para el sector exportador, implementará una baja de tres puntos (del 33% al 30) a las retenciones a la soja, en un cronograma que volverá a subirlas paulatinamente hasta que en enero vuelvan a «converger en el 33 por ciento», publicó Perfil.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, denunció que los anuncios son «una tomada de pelo para el sector productor. Acá lo que no hay es confianza, hay una cantidad enorme de dólares en manos de los argentinos, pero lo que no hay es confianza para liquidarlos. Cuando el Gobierno quiere los dólares sale a buscarlos con este tipo de medidas, pero el campo no va a liquidar los granos».

«El Gobierno con otros sectores seguramente es más generoso. Esto en el campo va a caer mal, en este momento es una señal contraproducente porque nosotros ya tuvimos un conflicto a principio de año cuando se anunció el aumento de las retenciones y se pidió un cese comercial del granos», dijo Pelegrina, según publicó La Nación.

Matías de Velazco, presidente de Carbap, coincidió con Pelegrina al explicar que «el productor va a liquidar en base a lo que necesita como lo ha hecho en estos años. Vemos con preocupación la medida porque esto es un parche; cuando el Gobierno necesita toman medidas aisladas. El Gobierno va a seguir complicado porque esas medidas no van a inducir al productor a acelerar las ventas. El productor va a ir vendiendo de acuerdo a lo que necesita; cuando necesita plata, vende».

Además, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, expresó que «estar sobre el 33% y volver a la escala del 33% en tres meses es una fantochada, es una locura reducir por ese tiempo».

«La decisión temporal del Gobierno muestra que no hay un plan. Es inapropiada, hay una búsqueda de divisas, porque vemos que hay una falta de liquidación que difiere en 2 o 3 puntos, aún a pesar de la diferencia cambiaria. Esto no va a modificar mucho al campo; no va a generar un gran incentivo, pero sí al sector industrial. A ellos les va a quedar con una diferencia que nos tomó a nosotros», agregó.

