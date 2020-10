Fonseca: “El Estado no puede promover el autocultivo de marihuana”

Compartir esta noticia:











La diputada de Comunidad Organizada presentó un proyecto de Ley para que la provincia adhiera a la Ley Nacional de Uso Medicinal de Cannabis Nº 27.350, y criticó el Registro de Usuarios de Cannabis Medicinal creado por la Municipalidad de Santa Rosa.









La diputada de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca, presentó un Proyecto de Ley por el cual se adhiere a la Ley Nacional de Uso Medicinal del Cannabis N°27.350 y su Decreto Reglamentario, advirtiendo «la urgente necesidad que nuestra provincia cuente con esta normativa».

Fonse volvió a criticar la creación del Registro de Usuarios de Cannabis Medicinal, aprobado por el Concejo Deliberante de Santa Rosa el 17 d septiembre pasado.

“Por tratarse de un tema de Salud Pública corresponde la total supervisión del Estado en todas sus etapas de elaboración a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), siendo controlada su plantación, producción, en laboratorios públicos y regulada bajo estricto control médico-científico. Contrariar este mecanismo, posibilita el riesgo a la salud de los pacientes, por la cantidad de efectos secundarios que podrían derivarse de su uso indebido y mal administrado y otras consecuencias», expresó la legisladora provincial.

“La salud es un bien social y un derecho humano prioritario en toda política pública de un Estado democrático, de allí el necesario control de los organismos que producen medicamentos, alimentos y diversos productos para el consumo humano. La planta de Marihuana se utiliza para producir el medicamento, pero su autocultivo se encuentra expresamente prohibido por la Ley Nacional de Estupefacientes N° 27.737, concretamente se prohíbe la plantación del cannabis en todas sus variedades, y es por ello que continuamos observando procedimientos de incautación en los medios de comunicación social», señaló Fonseca y reiteró una vez más la postura que manifestó la concejala del tiernismo en el recinto el día de la votación del Registro.

“En el año 2017 se sanciona la Ley Nacional N°27.350 de Cannabis Medicinal para evitar poner en riesgo la salud con su uso indebido o tratamientos no recomendados. Desde la posición de Comunidad Organizada, el programa debe estar bajo el estricto control del Estado», remarcó.

«Advertimos que la no adhesión de La Pampa a este Sistema Nacional es lo que facilita el autocultivo particular para otros fines que no son medicinales, es por eso que el Estado no puede promover el autocultivo de la Marihuana», enfatizó.

Fonseca recordó que en 2005 «se presentó un Plan Provincial Interministerial de abordaje de las problemáticas del uso, abuso y dependencia que no llegó a implementar su propuesta, y que dio origen a la Subsecretaría de Adicciones».

En ese marco, la diputada de Comunidad Organizada consideró que «se debe recuperar una política provincial en el tema adicciones y se recuperen organismos y planes anteriores que aborden el tema con estrategias que viabilicen principalmente las medidas de seguridad educativa y curativa de la Ley Nacional 23.737 atendiendo así todas las aristas de la problemática del uso indebido de drogas».

“Al adherir Provincia y Municipio a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal se asegura a los pacientes y familiares de los mismos el acceso al aceite medicinal y su atención médica gratuita, evitando así el autocultivo domiciliario o privado, que además de estar prohibido legalmente también genera, riesgos a la salud al no ser producidos por laboratorios públicos autorizados”, aseveró.

