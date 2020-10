Lovera y la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires: “Estamos decidiendo que modelo de país queremos”

Compartir esta noticia:











El senador pampeano, Daniel Lovera, destacó la media sanción de la iniciativa que resigna recursos destinados a la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad.









El Senado aprobó en las últimas horas del viernes la rebaja en los fondos de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires al igual que el traspaso de las funciones de seguridad, por $24.500 millones.

El senador del Frente de Todos por La Pampa, Daniel Lovera, destacó la media sanción al proyecto del Ejecutivo Nacional y dijo que «constituye un paso hacia una mayor equidad entre la Ciudad de Buenis Aires y el resto de las provincias».

«Busca corregir, a partir del proceso legislativo que representa el tratamiento en el Senado, un Convenio que el expresidente Macri hizo, discrecionalmente, a favor de su socio político, Horacio Rodríguez Larreta, otorgándole recursos extraordinarios para el distrito que gobierna, y desatendiendo lo que establece nuestra Constitución Nacional”, se explayó.

Entre los puntos que inaugura el proyecto, establece una suma fija de $24.500 millones en el transcurso de este año para que la Ciudad asuma las funciones de seguridad traspasadas en 2016, por lo que coparticipación porteña volvería a ser de 1,4% y tendría un recorte adicional al que previamente llevó adelante el presiente Alberto Fernández por medio del Decreto 735.

Lovera explicó que el proyecto «establece un mecanismo de distribución de los recursos nacionales más equilibrado entre las provincias. Los coeficientes de la Ciudad de Buenos Aires quedaron alterados con el dictado de dos decretos del año 2016 que duplicaron, sin ninguna razonabilidad, el porcentaje que le correspondía. Con la excusa de cubrir los gastos que originó el traspaso de la policía a la Capital, los recursos que se asignaron al gobierno de la Ciudad superaron en mucho los gastos de este traspaso. Y ese excedente provocó una situación de inequidad con el resto de las provincias».

Además, dijo que dicha transferencia de recursos «fue arbitraria y jamás se analizó ni trató en el Congreso Nacional».

El proyecto del Ejecutivo Nacional «propone una asignación de recursos adecuada, que atienda una situación específica, como lo fue el traspaso de las facultades y funciones de seguridad de la Ciudad», indicó Lovera.

«Nosotros lo alertamos desde el primer momento, pero siempre nos bloquearon el avance legislativo. Este proyecto de ley está pensado para corregir el excedente de recursos que hoy recibe la CABA en favor de un mayor federalismo fiscal. Se le pagaría a la Ciudad lo que corresponde, evitando los excesos. A su vez, las medidas permiten un aumento de recursos disponibles para lograr una distribución más federal y equitativa del ingreso nacional. Y eso cada senadora, cada senador, debe apreciarlo desde la provincia que representa. Nosotros votamos pensando en los intereses de La Pampa», aseveró.

Sobre si afecta o no los fondos de coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pampeano aseguró que «no tiene que ver con la coparticipación de CABA. Hablamos de otra cosa. Estamos trabajando para cumplir un precepto constitucional, porque es necesario corregir el proceso del convenio firmado entre la Ciudad y el Gobierno Nacional –que transfiere las funciones de la policía no federal- a partir de la consideración y posterior aprobación del Senado. La Constitución dice: “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones, sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere, y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”. No estamos, entonces, hablando del impacto económico de sumar o quitar recursos, caprichosamente, a la Capital Federal. Lo que estamos decidiendo es qué modelo de país queremos. Necesitamos escapar al principio centralista que concentra todas las decisiones importantes de la Nación en un solo distrito, necesitamos federalizar nuestra organización territorial», enfatizó.

Por otra parte, Lovera recordó que los representantes pampeanos «trabajamos en ese sentido desde el primer minuto, presenté, en abril de 2019, un proyecto similar que hoy tuvimos a la vista y que apunta, justamente, a un mecanismo definido que permita destinar los recursos sobrantes a políticas públicas orientadas a reducir las brechas estructurales que tenemos en el país, creando puestos de trabajo y financiando el desarrollo de la ciencia y la tecnología nacionales».

«Aquel proyecto que propusimos el año pasado desde La Pampa, es similar al que hoy envió nuestro presidente, además de ser una solución necesaria por el carácter de los fondos, es el camino para una transformación cultural que, argentinas y argentinos, necesitamos desde siempre y para siempre. Debemos entender el territorio nacional equitativamente integrado en un proyecto de país federal», concluyó.

