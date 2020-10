Camino a los 200 días: “Las cuatro estaciones se cruzaron en la cuarentena”

Compartir esta noticia:











El exdirector de Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa, Conrado Caione, envió un texto a este medio para referirse a que se cumplirán 200 días de cuarentena y los problemas que ha conllevado. Además, se refirió a los últimos índices económicos y destacó como principal desafío para toda la dirigencia política: “eliminar la grieta”.









Caione textualmente escribió lo siguiente:

Cuando empezó el Aislamiento Preventivo y Obligatorio en nuestro país, estaba terminando el verano y empezando el otoño, hoy la primavera está en la mitad de la etapa. Las 4 estaciones se cruzaron en el medio de la pandemia.

El país en estos 200 días no podía dejar de funcionar, entre las actividades “esenciales” y las “no esenciales” que el Estado definía cuales eran, hizo que muchos comercios, pymes y empresas tengan que cerrar, que familias queden sin trabajo y no poder vivir el día a día.

Casi el 41% de las personas que viven en Argentina están por debajo de la línea de pobreza según índices del INDEC de esta semana y el 10% están viviendo en la indigencia.

Estamos viviendo una de las peores devaluaciones de los últimos 20 años y la principal perjudicada es la clase baja y la media que se está empobreciendo.

Creció la pobreza, el hambre, la desocupación, los despidos y no hay un estado presente, el slogan de “venimos a llenar la heladera” quedo en el aire.

Este gobierno no tiene un plan económico, como va a ayudar a salir a adelante a las personas que no la están pasando bien y están sufriendo el día a día. Desde un primer momento se trató al que pensó distinto como un enemigo y no escuchó propuestas, ideas o sugerencias para salir de esta situación gradualmente.

La peor y más preocupante cifra que salió a la luz esta semana fue que el 56,3% de los menores de 14 años son pobres. Si bien la niñez no es el grupo de población más afectado en salud por el COVID 19. Si sufren la pandemia de otra, casi 6 de cada 10 no tiene para comer todos los días, sufren de la posibilidad de sociabilizar con sus amigos/as en la escuela, sufren el aislamiento encerrándose en sus casas afectando a su salud mental. En definitiva, sufren no poder vivir sus infancias libremente.

Las medidas requeridas para evitar la propagación del virus impactan en la situación económica de los hogares, en particular de aquellas familias con niñas y niños en situación de pobreza, las familias más vulnerables que viven hacinadas.

El 11 de octubre se van a cumplir 205 días de cuarentena. Seguimos sin saber cuál es la idea para salir de esta situación, como será la post pandemia, que pasara con la educación en todo el país, si el gobierno va a seguir quitando valor a nuestra moneda, si la agenda de algunos va a seguir siendo la de ellos o si empezaran a pensar en los que peor la están pasando.

No debemos quedarnos en el no se puede hacer nada, las esperanzas a poder trabajar por una sociedad más justa, de iguales, donde el ascenso social sea una realidad por el trabajo diario y una real educación que nos iguale garantizada por el Estado para poder realmente llegar a una transformación social.

La postpandemia es hoy, las decisiones que tomemos hoy van a determinar el futuro, es el momento en que el país colectivamente tiene que estar trabajando en eso. Como hay equipos de epidemiólogos asesorando al presidente también tendría que haber otro de economistas que haga lo mismo diagramando el día siguiente y así con especialistas de diferentes ámbitos.

El principal desafío para toda la dirigencia política es eliminar la grieta. La grieta, se cabalga y se amplia, por la falta de convocatoria, por la falta de vocación, por las agresiones o inclusive por un poco de esquizofrenia de cada lado. Muchas veces se señala lo que el otro está haciendo y no ser capaces de ver que de este lado se hizo, o a veces se hacen, cosas parecidas con otro ropaje.

Conrado Caione, Secretario General Juventud Radical Nacional

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios