Graduados de la Facultad de Humanas piden que le entreguen el título

Un grupo de egresados y egresadas de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam, piden que le entreguen sus títulos. Señalan que algunos llevan casi un año esperando su diploma. También se les complica la situación laboral, ya que no pueden entrar en categoría docente en las designaciones del Ministerio de Educación.

Los graduados cuentan que “culminamos nuestros estudios entre noviembre del 2019 y la primera mitad del corriente año, llevamos varios meses de lucha contra las autoridades de nuestra universidad debido a que no están entregando nuestros títulos universitarios. Algunos de nosotros inclusive ya llevamos casi un año de espera para resolver esta problemática y veníamos reclamando el inicio del trámite incluso antes del aislamiento social preventivo y obligatorio, y la suspensión de actividades en toda la UNLPam”.

Sostienen que “Nuestros títulos no sólo son importantes como culminación de años de esfuerzo por terminar nuestras carreras, además son un requisito obligatorio para ingresar a categoría docente en el sistema de designaciones del Ministerio de Educación provincial. Por lo tanto, necesitamos si o si presentar el certificado analítico final de actividades curriculares para ingresar a carrera docente, caso contrario seguimos incluidos/as en la situación de revista ‘Inconcluso’ muy por debajo en las listas para tomar horas cátedras, escenario que nos coloca en condiciones inferiores para acceder a un puesto de trabajo en la Educación Pública secundaria. Sumado a esto, el contexto de grave crisis económica que afronta el país vuelve cada vez más imperiosa la urgencia de obtener empleo, es por esta razón que la solución de nuestra problemática se vuelve cada vez más apremiante”.

Recuerdan que “el retraso de las autoridades de la UNLPam en la entrega de títulos no es una novedad, inclusive antes de la pandemia mundial, ya en el año 2019, comenzaron las demoras y los inconvenientes para los graduados de esta casa de estudio. En ese año la UNLPam y el Ministra de Educación coordinaron la resolución 47/19, esta resolución se realizó a instancias del pedido de la Secretaría Académica de la UNLPam, con la finalidad de resolver la problemática ocasionada por el nuevo procedimiento de certificación en Nación, permitiendo a los graduados ingresar a categoría docente de manera excepcional ante la demora del certificado analítico. Al mismo tiempo, durante el corriente año, y ante el inicio del reclamo de los graduados, algunos de ellos fueron incluidos en un acuerdo de similares características entre la UNLPam y el Ministerio de Educación provincial mediante Resolución 307/20. De esta manera quedó autorizado, con carácter de excepción, la inscripción e incorporación a los Listados de Aspirantes a cubrir INTERINATOS y SUPLENCIAS en el Sistema Educativo Provincial a los egresados de carreras de Profesorados, dictados por las Facultades de Ciencias Humanas y de Ciencias Exactas y Naturales, pertenecientes a la Universidad Nacional de La Pampa. No obstante, en el último acuerdo sólo fueron incluidos algunos de los y las graduadas y no su totalidad, lo que representa un hecho sumamente arbitrario e injusto para quienes hemos quedado afuera de esto”.

Destacan que “los que fuimos excluidos de los acuerdos comenzamos nuevamente a demandar explicaciones a la Secretaria Académica de la UNLPam, Marcela Domínguez, mediante cartas le exigimos que se estipule con carácter de urgencia nuestra inclusión en un acuerdo de similares características al ya firmado, apelando al ejercicio de los mismos derechos que los demás graduados. Sin embargo, pasado más de un mes no hemos obtenido ninguna respuesta de las autoridades de la UNLPam, por lo que decidimos redactar una carta al Ministerio de Educación, del cual tampoco obtuvimos respuesta alguna. Por esta razón recurrimos a los medios con la finalidad de exponer nuestra problemática a la sociedad y presionar a nuestras autoridades para que se dignen a responder las legítimas demandas de los graduados y futuros docentes”.

Indician que entienden “el particular contexto en que se encuentra el país, pero manifestamos también nuestra urgencia por estar en mejores condiciones para acceder a trabajo en medio de la crisis económica. La mayoría de nosotros/as no contamos con otro ingreso que nos permita vivir dignamente y no podemos transitar un año más en esta situación crítica. Consideramos que es un acto de suma injusticia no ser incluidos como docentes con puntaje para el ciclo lectivo 2021, la mayoría de nosotros ya hemos perdido la posibilidad de trabajar durante todo este año por la ineficiencia del sistema burocrático de entrega de títulos y del sistema de Clasificación, que derrocha nuestros esfuerzos realizados durante años, nos expone al desempleo, al empleo precarizado y a la pauperización”.

Finalmente expresan que “tanto el Ministerio de Educación como la UNLPam deben garantizar a todos/as los/as graduados/as la inclusión en la Resolución 307/20 o una nueva de similares características, ya que es imposible pensar que algunxs podemos ser excluidos sin razón de los derechos que gozan quienes estuvieron incluidos en dicha resolución, simplemente queremos poder ejercer nuestra profesión y la vocación para la que nos hemos formado durante tantos años”.

