Intendente pampeano a Larreta: “Nosotros con tu jefe agudizamos el ingenio”

Compartir esta noticia:











El jefe comunal de Telén, Emiliano Echeveste, compartió una publicación de Página 12 sobre las posibles alternativas del Gobierno porteño ante un fallo en contra de la Corte por el 3,5% de coparticipación. Recordó que en la gestión anterior, Larreta tenía más fondos: “no sabían en qué gastarla y en perjuicio del federalismo”.









Desde Página 12 publicaron que si la Corte no llegara a apoyar el reclamo del Gobierno porteño para conservar el 3,5% de coparticipación: “están trabajando en un plan B. Por lo pronto, enviaron una nota a la Legislatura para pedir una prórroga en la presentación del Presupuesto 2021. Según se comenta en la sede de Parque Patricios, si no hay suerte con la Corte, el plan que estrenará Larreta para el año próximo será el de ‘obra pública cero’. Habrá ajuste de todas las cuentas. Por ahora, no se menciona la posibilidad de subir impuestos”.

Frente a esto, Echeveste señaló que “Nosotros con tu jefe agudizamos el ingenio a más no poder sin un centavo, mientras ustedes no sabían en qué gastarla y en perjuicio del federalismo”.

Pregunta: “¿Cuál sería el plan B?” y responde tres opciones:

-Subir impuestos.

-Otra vía sería un mayor endeudamiento, algo a lo que han recurrido tanto Macri como Larreta.

-Todo ese escenario lo que le va dejando como opción a Larreta es el ajuste. Asi lo confirman en su entorno: «Vamos a agudizar el ingenio: reducir el mantenimiento algo y habrá cero obras». De hecho, ese será el programa que tendrá Larreta para ofrecer en el año electoral si la Corte no lo salva: «Obras cero».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios