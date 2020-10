La nieve no sólo alegró a los chicos de La Humada: “Nos da esperanza”

Compartir esta noticia:











En la mañana del sábado comenzó a caer una copiosa nieve en la localidad de La Humada, que llenó las calles de un manto blanco.

Los habitantes de La Humada se despertaron con una nevada importante. Se registraron temperaturas bajo cero en pleno octubre.









Algo poco frecuente por la fecha, pero que trae alegría no sólo a chicos, sino también esperanza para los productores de que no siga la sequía, como contó el intendente de La Humada, Leonardo Pereyra: “esto nos sirve mucho, ya que no sólo estábamos castigados por la pandemia, sino por una sequía bastante importante en nuestro oeste pampeano, y esta nevada y las últimas lluvia en estos días nos da esperanza de que puede terminar la sequía”, dijo en el programa Mesa de Deportes que conduce Daniel Wilberger.

“Porque en primavera hoy estar nevando sirve mucho. Tenemos varios productores con la crianza de los chivitos, y esto da esperanza de que el verdecito pueda empezar a salir nuevamente y que van a mejorar los campos”.

Finalmente recordó la situación del coronavirus y destacó que es importante que nos cuidemos entre todos.

