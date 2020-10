Bensusán y las Fiestas de Fin de Año: “yo no creo que de acá a diciembre haya libre tránsito entre las provincias”

Compartir esta noticia:











El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos afirmó que la provincia esboza planes de trabajo para las Fiestas de Fin de Año. De no variar la actual situación, quienes vengan a La Pampa, deberán cumplir con catorce días de cuarentena.

El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán, confirmó que el gobierno de La Pampa ya está esbozando protocolos para las fiestas de fin de año en La Pampa.

En declaraciones radiales, Bensusán señaló que “si bien no sabemos cómo vamos a estar para las fiestas, pero si trasladamos la situación de hoy a diciembre, quién quiera venir, lamentablemente va a tener que hacer catorce días de aislamiento”.

“Siempre hablando en la actual situación. Vamos a ver cómo avanza esto y cómo será en diciembre. Es un reflejo de lo que se está trabajando para las vacaciones. ¿Cómo serán las vacaciones? Nadie sabe. Yo no creo que de acá a diciembre, como viene la cosa, haya un libre tránsito entre las provincias. Hoy no tenemos todavía ni transporte público”, afirmó en declaraciones a periodistas de Radio Noticias.

Por otra parte, consultado sobre la habilitación de vuelos en el país, Bensusán dijo que en una primera instancia no se habilitarían vuelos a La Pampa. “Creo que el tema de los aviones apunta más a los lugares turísticos. Por ejemplo, en Río Negro hay una situación muy complicada, pero ya dijeron que si habilitan vuelos a Bariloche, el turismo se habilita”.

Ante la pregunta sobre las Fiestas y Bailes de Egresados, Bensusán dijo que por ahora no se habilitarán. “Hoy, lamentablemente, digo que no porque no están permitidos ese tipo de eventos. Mucha gente dice por qué se habilitan los restaurantes y no la reunión de amigos en una casa: son dos cuestiones, una la actividad económica de los restaurantes y segundo, que allí, se puede controlar la cantidad de personas que ingresan, el distanciamiento entre mesas, que se cumplan con los protocolos, pero no se puede controlar cada uno de los domicilios o que haya más de diez personas, en qué condiciones”, dijo.

