Cerró la Semana de la “No Violencia”

Compartir esta noticia:











Durante el fin de semana se llevaron adelante las últimas actividades de la Semana de la No Violencia, organizada en conjunto por el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo municipal de Santa Rosa, que tuvo lugar desde el 28 de septiembre al 4 de octubre. El mismo fue organizado por la Comisión de Derechos Humanos de este Concejo Deliberante y se enmarca en la Ordenanza 5422/2016 que conmemora el Día internacional de la No Violencia.

El viernes 2, desde las 20.30 se realizó una proyección de videos institucionales sobre la fachada del edificio municipal, actividad organizada junto a la Secretaría de Cultura y Educación y la Secretaría de Desarrollo social de la Municipalidad de Santa Rosa. En dichos videos se difundieron explicaciones sobre algunos tipos de violencia bajo el lema “Erradicar la violencia es responsabilidad de todos, todas y todes”.

Por último, el domingo 4 de octubre se dio el cierre de la semana que consistió en un pedido conjunto por la Paz y la No Violencia. Este fue realizado y transmitido vía Zoom desde el Parque de Estudio y Reflexión La Pampa, ubicado en la localidad de Anguil. El pedido por la paz y la no violencia estuvo conducido por la concejala Alba Fernandez quien expresó que “rescatamos los valores de la no-violencia como una metodología que apunta a desnaturalizar la violencia, en pos de generar un estilo de vida cooperativo que salga de la competencia cruel y descarnada y que nos permita generar una sociedad que comulgue con los valores de la paz y la no violencia”.

Además, la ceremonia contó con una “quema de pedidos por la paz mundial”, coordinado por Mabel Ochoa, integrante del Partido Humanista. “Pedimos para promover la No Violencia Activa para que se convierta en la nueva fuerza transformadora del mundo, para pasar de la cultura de la imposición, la violencia y la guerra a la cultura de la paz, el diálogo y la solidaridad”, expresó Ochoa.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios