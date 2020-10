Nobel en Medicina: distinguen a los descubridores del virus de la hepatitis C

Este 5 de octubre en Estocolmo (Suecia) ha arrancado la semana de los Premios Nobel y, siguiendo la tradición, el primero ha sido otorgado en el área de Fisiología o Medicina.

Los tres galardonados son Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice, que han sido elegidos por el Comité Nobel «por el descubrimiento del virus de la hepatitis C». Alter y Rice son virólogos estadounidenses, mientras que Houghton es un microbiólogo y virólogo británico.

