Nobel en física para investigaciones sobre agujeros negros y la galaxia

La Academia Sueca nunció a los elegidos en Física. Los especialistas Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez fueron galardonados por sus trabajos sobre los agujeros negros por un lado, el primero de ellos, y por «el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia», los otros, en conjunto.

Así el premio quedó dividido en dos. La Academia Sueca de Ciencias reconoció al británico Roger Penrose «por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción sólida de la teoría general de la relatividad» y al alemán Genzel y a la estadounidense Ghez por sus estudios que brindan mayor información sobre el universo.

Según el comunicado de prensa del comité, Ghez, la cuarta mujer en la historia en ser distinguida en Física, y Genzel, lideran cada uno un grupo de astrónomos que, desde principios de la década de 1990, analiza una región llamada Sagitario A en el centro de la galaxia.

«Las órbitas de las estrellas más brillantes y cercanas al centro de la Vía Láctea se cartografiaron con una precisión cada vez mayor. Las mediciones de estos dos grupos concuerdan y ambos encontraron un objeto invisible extremadamente pesado que tira de las estrellas y hace que se apresuren a velocidades vertiginosas».

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020