Sandra Cofré: “Me quedo sin nada, ella no… esperé un llamado pero no llegó”

Compartir esta noticia:











La auxiliar que denunció a la concejala del FreJuPa lamentó el pedido de licencia y espera que avance la investigación judicial: “Yo me quedo sin nada, pero ella no”, aseguró a Plan B. La relación de parentezco con Pepe Rodríguez y Ana Sueldo.

La auxiliar del bloque del Frente Justicialista Pampeano en el Concejo Dliberante contó que “lo que hizo durante todos estos meses me da bronca, impotencia…Que se tomara licencia era algo que supe que podía pasar pero era tanta la bronca por lo que me había hecho que yo no quería que esté ahí”, indicó.









En diálogo con Plan B Noticias la mujer contó su relación de parentesco con Pepe Rodríguez y dio cuenta que se conocían desde hace mucho tiempo.

“Luis Cofré es mi hermano pero por parte de padre. Yo soy hija del mismo padre pero no de la misma madre. Yo siempre les dije tío por respeto desde chica, pero no soy familia directa”, dijo.

Su hermano fue condenado por agredir al periodista Juan Pablo Gavazza el 18 de noviembre de 2006 en el congreso del Partido Justicialista realizado en Victorica. El agresor llegó a un acuerdo con el fiscal y fue preso porque tenía antecedentes. El periodista había pedido que la condena no implicara una detención efectiva, pero no fue escuchado por la justicia.

Sobre la decisión de Ana Sueldo, Sandra Cofré dijo que “me parece una falta de respeto, porque se pone a disposición de la justicia pero se guarda. Hasta hoy en día no me ha escrito ni me ha llamado nadie de mi trabajo”, indicó.

– ¿Del Concejo, del Ejecutivo?

– Nadie. Hablan mucho de los derechos de la mujer, pero hasta acá, nadie me llamó. Pregunté a Paula Grotto si yo me tenía que presentar a trabajar y ella me responde que le pregunte a Natalia porque soy asesora de ella, pero ¿cómo lo voy a hacer?

– ¿Qué te parece el pedido de licencia?

– Me siento mal. Esperé un llamado de ellos, pero bueno, que la justicia actúe, las pruebas ya fueron presentadas. Hasta ahora son dos audios y varios testigos.

– ¿Cuándo empieza el juicio?

– El 15 de este mes ya llamaron a mis primeros dos testigos. Presenté dos oficiales y si ellos me piden, tengo más testigos, hay mucha gente que me veía haciendo la tarea en la casa de ella y me han llamado para ofrecerse como testigos.

– ¿Sos pariente del Pepe y la familia Rodríguez?

– Te explico, Luis Cofré es mi hermano, pero somos hijos de distinta madre. Yo siempre le dije tío pero no soy familia. Imagínate que a mí no me beneficia en nada, yo lo cuidé hasta último momento, la última semana me mandaron a mi casa y lo tuve que ver morir en mi casa – dijo sobre el fallecimiento del dirigente de Zona Norte por una enfermedad de largo tratamiento.

– ¿Cómo llegaste a militar en la campaña?

– Llego por Ana y Pepe, milité para todos, para los concejales, estuve hasta de fiscal, pasé el 11 de agosto en las PASO, el día de mi cumpleaños, a full en la campaña.

– ¿Como fue lo de la oferta del cargo?

– Lo hablamos en su momento y se iba a dividir el sueldo con otra compañera militante, pero al final no fue así. Sé que es común siempre y cuando haya un previo acuerdo y se divida con compañeras o compañeros, pero no para que se lo lleve a su bolsillo. Se había hablado de un acuerdo de compartir la plata con una compañera militante pero no la llevó porque le pareció que no era presentable y la dejó afuera. En enero cuando cobro el sueldo completo ahí es dónde me sale con que le tengo que dar la mitad ‘para Franco, si no te echo’, me dijo. La verdad es que el hijo quedó metido pero no tiene nada que ver, ella se quedaba con la plata.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios