Bonavitta en Congreso de técnicas de fútbol: “Hay que garantizar la participación de la mujer y las diversidades”

La directora de Políticas de Género y Diversidad Santa Rosa, Gabriela Bonavitta, participó del Congreso de mujeres técnicas de fútbol, donde demandaron mayor participación de “las mujeres y diversidades” en distintos ámbitos del sector privado.









La funcionaria municipal participó del Segundo Congreso de Mujeres Directoras Técnicas de Fútbol, desarrollado en forma virtual el 2, 3 y 4 de octubre, organizado por la Asociación de Directores Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA). Participaron técnicas y jugadoras de fútbol de distintas provincias y de Chile.

Bonavitta integró jugadoras y directoras técnicas de distintas zonas del país como Santa Fé, Córdoba, Conurbano Bonaerense, La Pampa y también de algunas regiones de Chile, una mesa donde se debatió la participación política de las mujeres y diversidades en distintos ámbitos, y en particular en el mundo del fútbol.

“Del debate surgió el planteo de la paridad de género en las comisiones directivas de distintas instituciones como los sindicatos, directorios de empresas, clubes, y en este caso, el sindicato de directores técnicos”, señaló en Radio Municipal.

“La historia ha demostrado que hasta que las mujeres no comenzamos a votar o no comenzamos a llegar a las legislaturas, no se cambiaron las leyes que vulneraban nuestros derechos, ni se ampliaron o reconocieron muchos derechos. Por eso tenemos que ser conscientes de que somos la mitad de la población y que necesitamos ocupar los espacios que nos corresponden, para poder avanzar hacia una sociedad más justa”, enfatizó la funcionaria.

Bonavitta celebró la noticia de que la periodista deportiva Ángela Lerena, se convertirá en la primera mujer en ser comentarista de los partidos de la Selección Argentina durante las próximas transmisiones de la Televisión Pública.

“Es en parte un hecho histórico que enorgullece al género femenino, pero a la vez no deja de ser una situación aberrante, que recién en este 2020 una mujer por primera vez logra tener la posibilidad de ocupar ese rol, con la sobrada capacidad, experiencia y profesionalismo que han venido demostrando hace años no solo Ángela Lerena, sino también muchas otras colegas”, sostuvo.

“Lo de Ángela Lerena es un avance significativo para todas las compañeras de profesión, que además abre puertas para muchos avances más” y agregó que “en el caso particular del fútbol, todavía las mujeres están en una situación de desigualdad muy grande, ya sea en cuanto a salarios, oportunidades de crecimiento, ya que les está costando demasiado esfuerzo sostener su participación y activismo en comparación con el fútbol masculino”, enfatizó.

“Si realmente queremos cambiar la realidad, apuntando a concretar una sociedad más justa, necesitamos comenzar a garantizar la participación real de la mujer y las diversidades en los espacios de relevancia y toma de decisiones”, pidió.

“También es necesario comenzar a revisar y corregir los micro-machismos y las pequeñas inequidades diarias que vemos, que parecen pequeñas, pero a veces son muy grandes en el orden de lo simbólico, ya que, si entendemos que patriarcado es una construcción social, cultural y política, también deberíamos entender que es algo que nos atraviesa a todas las personas”, destacó,

Por último, indicó que todas las personas “tenemos que tratar de deconstruirnos diariamente, replanteando la forma en que nos vinculamos, nos comunicamos y nos posicionamos en nuestra vida”.

