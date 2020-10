VIDEO: Juan Sánchez pidió que se esclarezca la muerte de su hermano

Compartir esta noticia:











Juan Sánchez, hermano de Fabián que apareció ahorcado en la Unidad Penal N°4 de Santa Rosa, se subió al techo de la Ciudad Judicial en son de protesta porque duda de la versión del suicidio y reclama que las autoridades les den certezas sobre las causas.

“El cuerpo de mi hermano fue sacado del Servicio Penitenciario cuando él ya estaba muerto. Lo llevaron no sé adónde y lo volvieron a ingresar al Servicio Penitenciario y después lo llevaron a la morgue”, dijo esta mañana desde el techo de la Ciudad Judicial.

El hombre protestó por más de dos horas y pasadas las 12:30 accedió a bajarse.

“No tenemos el registro del forense, no nos mostraron nada. Yo pedí ver el cuerpo y no pude fijarme cómo estaba mi hermano. Tenemos a mi familia destrozada. Nosotros gritamos a los cuatro vientos que mi hermano estaba mal”, indicó.

“Estábamos pidiendo que lo internaran. Él había hecho algo malo, porque estaba mal de la cabeza. Bueno, que pague, pero que pague en un lugar de rehabilitación. No es como hicieron conmigo, que estuve detenido en el año 2001 y fui torturado. Y lo denuncié a los 18 años. Mi abogado era Carlos Matei y cajonearon la causa y todo quedó en la nada: mi tortura, mi dolor. Yo me escapé dos veces del Proyecto Vida, porque me mataban a palos”, afirmó.

“No quiero que esto quede, como pasó conmigo. Un federal me dijo que en la celda de mi hermano no entró nadie, que ninguno de los internos cortó la soga, que todo eso lo hizo personal del Servicio Penitenciario y eso es mentira. Pedimos el sábado un informe forense y la Policía nos dijo que no, no nos dejaron reconocer el cuerpo. Necesitamos certezas”, afirmó.

“¿Qué tiene que pasar o qué tengo que hacer ? Mi hermano no era peligroso. En mi barrio hay chicos muertos y hoy me tocó a mí. Estamos sufriendo todos”, aseveró.

“Yo estoy acá arriba porque quiero que me muestren las cámaras a mi madre y mi hermano, a ver qué pasó con él, queremos certezas”, dijo en diálogo exclusivo con Plan B.

A casi tres horas de haberse subido al techo, accedió a bajarse pero sostuvo su reclamo de justicia y pide el esclarecimiento de la muerte de su hermano.

Protesta finalizada

Pasadas las 12:30 Juan Sánchez se bajó del techo de la Ciudad Judicial y dialogó con Plan B Noticias. “No digo que era un santo, él se equivocó y estaba pagano, pero queremos que el responsable del destino de mi hermano, pague”.

“Mi hermano era una persona que necesitaba una internación, no tenía que estar detenido, lo dijimos y lo reclamamos por todos lados y fuimos ignorados”, señaló.

“Estamos destrozados, yo quiero creer que mi hermano se equivocó, pero el SPF nos mintió descaradamente. Ellos le mandaron el cordón con el que dicen que se quitó la vida entre la ropa que le pertenecía. Quiero saber si es ese o qué le pasó”, indicó.

“Queremos saber si ellos conservan las cosas con las que mi hermano dice que se suicidó”, resaltó Juan Sánchez.

“Un loco tiene sus maneras de pedir ayuda, si él quisiera hacer algo, lo hubiera hecho. No sé cómo trabajan, hay gente que se le paga un sueldo para el resguardo físico de los locos, de los c horros, de los corruptos, de los narcotraficantes”, enumeró.

“A nosotros el estado nos debe una disculpa. Y hasta este momento no sabemos qué pasó”, aseguró.

“Cuando lo entré a reconocer iba con la esperanza de que fuera un error. Cuando mi hermano muere, hay versiones que estuvo tirado hasta las seis de la tarde en el piso. Y otra parte de la misma policía federal nos dicen ‘disculpenos’ porque al cuerpo lo sacan de la cárcel, lo vuelven a llevar a la cárcel ya la noche lo llevan a la morgue”, relató.

