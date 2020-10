Diputados presentaron el proyecto de Ley de Coparticipación en La Adela

Compartir esta noticia:











Diputados del FreJuPa presentaron el proyecto de Ley de Coparticipación en La Adela y recorrieron las obras que se están realizando en la localidad ribereña.









Esta tarde, diputados y diputadas provinciales estuvieron en La Adela para presentar el proyecto de Ley de Coparticipación del Ejecutivo Provincial.

Alicia Mayoral, Silvina Larreta, Julio González, Oscar Zanoli, Roberto Robledo y Oscar Beilman, fueron recibidos por el intendente Juan Barrionuevo, quien agradeció la presencia y buena predisposición para acercar información y detalles de esta iniciativa tan importante que interfiere directamente en las finanzas municipales.

Tras la recepción en el municipio, las autoridades hicieron una recorrida por la localidad para observar el avance de obras y proyectos productivos y, posteriormente, se trasladaron al CECLA, donde se realizó la reunión de trabajo.

Barrionuevo brindó un panorama de la situación actual de La Adela y dijo que “no se detiene a pesar de la pandemia por COVID-19, por suerte, y gracias a la labor conjunta entre provincia y municipio, a lo largo de estos años hemos logrado un estado de bienestar para nuestros habitantes”.

En ese marco, el jefe comunal consideró que «varios de los legisladores han sido intendentes por lo que conocen la realidad respecto a la Coparticipación».

“Estoy muy agradecido de la presencia de todos y cada uno de ustedes, no pudimos estar todos juntos los intendentes para presentar las inquietudes de la ley de coparticipación, lo voy a hacer en forma personal y como titular de la microrregión 10, y desde ya decirles gracias por la vista”, concluyó.

Obra de cloacas y mano de obra

“La obra de cloacas empezó, con el equipo municipal, allá por fines de 2008 y tener los estudios y proyectos en ese momento no era poca cosa; después no sabíamos quién iba va a continuar para obtener el financiamiento, eso hizo que estuviera alguien como el gobernador Carlos Verna, quien dijo voy a financiar la obra, que más allá de la obra y la calidad de vida de los adelenses nos genera movimiento económico, aumenta el consumo y genera mano de obra”, contó Barrionuevo.

Además, hizo hincapié en la instalación de la empresa Contreras, que generará mano de obra, y agradeció el acompañamiento en las gestiones del diputado, y dirigente de la UOCRA, Roberto Robledo.

Aún falta que los diputados recorran tres regiones. Mañana visitarán Gobernador Duval.

El diputado Oscar Zanoli dijo que “en la semana hemos previsto para el martes una reunión con la microrregión 9, el jueves con la microrregión de Santa Rosa, y lo que hemos decidido el conjunto de los diputados del Fre.Ju.Pa es, antes de habilitar el tema de la Ley de Coparticipación, escuchar la voz de todos los intendentes, porque la realidad es totalmente distinta”, agregó Zanoli, quien explicó que uno de los principales debates se da en relación a los recursos tributario y no tributarios.

«Con la idea que no salga nadie perjudicado, el proyecto del Poder Ejecutivo nos ha permitido y dado la posibilidad de hacer los cambios necesarios que los intendentes consideren oportunos, así que calculamos que la próxima semana estará habilitado el plenario de comisiones en la Legislatura, teniendo en cuenta todas las voces”, aseveró.

Por su parte, Julio González planteó «la diversa realidad que presenta la geografía pampeana y que existen puntos de consensos en el proyecto y otros que van nutriendo de ideas y aportes, que son trasladados para que el proyecto pueda ser enriquecido». No obstante ello, dijo que «hay puntos en la recorrida que tienen consenso, que tienen que ver con la volatilidad de los índices, de atenuarlos en un período de 3 años, se ha hablado de un sistema de rendición uniforme, para que se puedan elaborar los índices y algunas propuestas que se han trasladado, en caso que el proyecto siga avanzando, es establecer un sistema compensatorio, para que en los primeros años de la ley ningún municipio pueda caer por debajo de cierto porcentaje, justamente para minimizar los efectos negativos que puedan tener los posteriores ejercicios presupuestarios y que aquellos que creciesen en demasía lo hagan con un tope”.

A su turno, Alicia Mayoral manifestó que “siempre es bueno venir a territorio y no puedo dejar de mencionar que es una fecha especial, venimos en el cumpleaños de Juan Domingo Perón, somos del bloque Fre.Ju.Pa y honramos la fecha. Orgullosa de que La Adela se encuentre como está, le recordaba el intendente que de 2003 a 2007 caminaba los pasillos en Casa de Gobierno, cuando era gobernador Verna y el actual gobernador era ministro de Desarrollo Social, yo era su subsecretaria, y quiero valorarle algo, Juan iba y golpeaba cada puerta, siempre con un nombre y apellido, siempre para solucionar algo para alguien del pueblo, hoy le dije, ¿qué sentís? Porque nosotros que venimos de afuera, que no estamos acostumbrados a este paisaje vemos que La Adela está linda, que está pujante, la verdad que gratamente sorprendida de ver las hectáreas sembradas de almendra, ver y que nos cuenten el proyecto, no es como mirar el documental, vinimos y lo palpamos y nos sentimos orgullosos y nos llevamos lo mejor de las imágenes”, expresñi,

Además, felicitó a todo el equipo, haciendo mención a la notable incorporación y formación del mismo “con muchas mujeres, no vamos a tener que forzar la situación del 50%, ya debemos estar”, concluyó.

Por último, Roberto Robledo agradeció al intendente «por mostrar la localidad, en todo lo que es obra estoy consustanciado de todo el progreso que ha tenido la localidad y de todos los esfuerzos que has estado haciendo para poner La Adela en el nivel que está, ofreciendo servicios y hoy trabajando en algo que tanto luchaste”.

“Felicitaciones, se están generando puestos de trabajo, y charlábamos de algo que se nos quedó truncado, que es el emprendimiento de la empresa Oldelval SA Oleoductos del Valle, a través de Contreras, están llamando y pronto harán el recomienzo para llevar a cabo la obra de planta de reimpulse hacia Bahía Blanca, y estamos en tratativas y creo que se van a generar más puestos de trabajo”, concluyó.

