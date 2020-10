El Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos repudió el voto argentino contra Venezuela

Compartir esta noticia:











El Movimiemto Popular Pampeano por los Derechos Humanos expresó su rechazo al voto del gobierno argentino que condena la violación de derechos humanos en Venezuela.









A través de un comunicado, el MPPDH expresó su repudio a la política exterior asumida por Argentina en el capítulo Venezuela. «No podemos admitir acompañar la posición de Estados Unidos», sostuvieron.

El comunicado completo:

Desde el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, queremos manifestar nuestro repudio y desacuerdo acerca del voto del Gobierno Argentino en la ONU contra el hermano país Venezolano.

La postura asumida por Argentina con su actitud en contra de Venezuela, no tiene justificativo lógico en el plano del respeto a la libre determinación de los pueblos.

Venezuela ha sido blanco de intentos golpistas y de invasiones de sectores neoliberales en forma recurrente.

Votar en contra es alinearse con el grupo de Lima, espacio antichavista compuesto por Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, países donde precisamente no pueden exhibir estados Democráticos plenos y transparentes, ya que en los mismos, se han dado todo tipo de ataques y artilugios para destituir a presidentes electos por la voluntad popular.

No podemos admitir acompañar la posición de Estado Unidos, que desde 2014 viene bloqueando activos e impidiendo el acceso de Venezuela a la compra de alimentos, tecnología y hasta medicamentos. Con la patria Bolivariana nos hermanan fuertes lazos de solidaridad, basta recordar , para gratificar, el compromiso expreso con nuestro pueblo en la Guerra de Malvinas :Argentina no estás sola, Venezuela está contigo, fue el slogan con el cual comenzaban interminables recitales apoyando a nuestro país.

Votar alineado con Estados Unidos, es entregar las banderas de la política exterior no intervencionista que caracterizó por largos períodos al Estado Argentino, abandonada por Menem y sus “relaciones carnales”, y más cerca en el tiempo por Mauricio Macri, quien hoy, celebra y felicita al Presidente Fernández por su decisión.

Curiosamente, la alta comisionada Bachelet , encargada de emitir su informe desde Panamá, lo hace en forma sesgada, y no se tienen noticias de que haya emitido informe alguno de las múltiples y reiteradas violaciones a los Derechos Humanos en su propio país.

Solo respetando la Autonomía del Pueblo Venezolano, puede garantizarse la defensa de sus derechos, es el propio país quien debe resolver sus problemas internos , la injerencia de actores externos, solo contribuyen a lacerar y confundir, y no es necesario ahondar en la descripción de los actos atroces y aberrantes que las grandes potencias mundiales han cometido contra los pueblos en nombre de “la defensa de los Derechos Humanos” , por este motivo, rechazamos y condenamos el uso político que se le da a este concepto, y aspiramos que la deplorable actitud de nuestro gobierno, sea corregida prontamente. No queremos una política exterior que nos ponga de rodillas ante los poderosos, y nos convierta en enemigos de nuestros hermanos, si la cancillería no lo hace oportunamente, seremos miles quienes pediremos perdón por este atropello.

