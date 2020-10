Mercantiles alertaron por descuentos a empleados de comercio que son contactos de contactos estrechos

Compartir esta noticia:











Desde el Centro Empleados de Comercio evaluaron que subirá el desempleo en el sector, debido a la pandemia de coronavirus y alertaron por situaciones de vacío legal ante la aparición de contactos estrechos, de casos estrechos, que deben ser aislados y sufren descuentos de sus empleadores por no poder ir a trabajar.

Una situación particular se está dando con la política de «doble anillo», de aislar a contactos de contactos estrechos en casos de coronavirus y es el descuento, por parte de la patronal, de los días no trabajados. Rodrigo Genoni, subsecretario del CEC, explicó en declaraciones radiales la situación. “El tema es que el contacto estrecho y el estrecho del estrecho, jurídicamente, no es un sujeto creado por los decretos nacionales. Nos ha pasado por ejemplo que si estás en vacaciones y a la hora de reingresar al trabajo, estás aislado por contacto estrecho, no cobrás los haberes”, dijo.

“No hay un sujeto jurídico que obligue a pagar los haberes a un contacto estrecho o un contacto estrecho de un estrecho. Por eso, ahora pretendemos que se cubra a estos casos. Otro tema, es la solidaridad que tiene que haber entre la patronal y el empleado, en estos casos”, evaluó Genoni.

“Desde el sector patronal, se plantea que se puede cubrir al trabajador, pero se requeriría una compensación de Provincia”, afirmó el subsecretario general del CEC. “Con los contactos estrechos no había tantos reclamos, pero luego cuando se sacó la resolución de que contactos estrechos de estrechos, debían estar aislados catorce días, los comerciantes empezaron a zapatear y se hacen los planteos de quién le pagará a los trabajadores”, manifestó a periodistas de FM Radio Noticias. “El gremio ya presentó una nota para que se paguen esos días. Lo mismo hizo la Cámara, preguntando quién va a pagar esos haberes”, explicó Genoni.

Por otra parte, el subsecretario general del Centro Empleados de Comercio, vaticinó una pérdida de puestos de trabajo en el sector mercantil para los próximos meses.

Genoni evaluó que desde el inicio de la pandemia, no hubo muchos despidos de trabajadores y trabajadoras registradas, pero sí de aquellos que tenían una relación de trabajo informal. “En el empleo registrado, no hemos tenido grandes pérdidas. La actividad es muy dinámica. Por ejemplo: una licitación de una firma de limpieza o el cubrir vacaciones en una empresa, representa oscilaciones de trabajadores mes a mes. Nosotros analizamos, en base a seis o siete meses, una tendencia, para ver si el empleo viene a la baja o no”, analizó.

“De acá a fin de año, la tasa de desocupación, va a ir hacia arriba”, dijo Genoni. “El desempleo va a ir creciendo de acá a fin de año y la realidad es que este sector de la economía está siendo muy golpeado y va a costar salir adelante. Vamos a ver cuáles son los planes de reactivación en los distintos gobiernos”, agregó.

