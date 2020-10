Protesta en la caminera de Catriló por la libre circulación entre La Pampa y Buenos Aires

Compartir esta noticia:











Autoconvocados de sectores de comercio, productores rurales e independientes volverán a realizar una protesta en el límite de La Pampa y Buenos Aires para exigir la libre circulación.









El domingo 11 de octubre se desarrollará una nueva manifestación en límite entre La Pampa y Buenos Aires, bajo la consigna «Somos un solo país», con presencia de autoconvocados que transitan entre ambas provincias por motivos familiares y de trabajo.

La concentración no tiene caras visibles y es la replica de la que se hizo en el límite entre La Pampa y Córdoba, con manifestantes de ambos lados.

En esta oportunidad, habrá manifestantes de Catriló, Saliqueló, Quénuma, General Acha, Pellegrini, Trenque Lauquen, Tres Lomas, entre otras.

Una de las personas convocantes, quien prefirió no exponerse, protagonizó un hecho esta semana que describió como «horrible» porque no la dejaron pasar de un lado a otro y tuvo que volverse: «Muchas personas tiene problemas con pasar a trabajar. REsiden en provincia de Buenos Aires pero tienen el trabajo en La Pampa y viajamos todos los días. A mi me tuvieron cuatro horas en la caminera y no me dejaron pasar. Y nadie te da una respuesta», reclamó.

«Esto es un pedido de ayuda, para unirnos como comunidad y para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto», explicó sobre la convocatoria.

Según contó, la protesta es una de las tantas que se planificaron entre vecinos limítrofes de las provincias involucradas.

Luego de la protesta de la Ruta 35, que involucró a vecinos de Realicó y Huinca Renancó, entre otras, el gobierno pampeano negó las situaciones cotidianas que ocurren en las caminares y aseguró que en nuestra provincia el libre tránsito está habilitado para actividades económicas y que trabajan en forman mancomunada con las administraciones provinciales vecinas.

La convocatoria se hizo por redes sociales y mensajes telefónicos donde cuentan que el “Grupo de Autoconvocados por la libre circulación” está conformado por “ciudadanos luchando por la libre circulación sin hisopado y sin cuarentena”,

Aclaran que es “sin ningún tinte político” y resaltan que los impedimentos para circular “nos afecta a todos: familia, salud, especialistas, personal de salud, comerciantes, viajantes, productores”.

“Todo aquel integrante que desee realizar política partidaria le pedimos que por favor la deje de lado y nos acompañe como ciudadanos, ya que está lucha es por un bien común”, finaliza la convocatoria.

