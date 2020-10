Tenis: Iga Swiatek es la nueva campeona de Roland Garros

La tenista de 19 años, vencedora de la argentina Nadia Podoroska en semifinales, derrotó en la definición del cuadro femenino a la estadounidense Sofia Kenin por 6-4 y 6-1 luego de una hora y 20 minutos de juego.

La joven promesa del tenis femenino, admiradora confesa del español Rafael Nadal, que no había ganado ningún torneo profesional en su carrera, se convierte en la primera polaca que gana un Major, tanto en el cuadro femenino como en el masculino.

Swiatek, se convierte en la ganadora más joven de Roland Garros desde Monica Seles en 1992 y la primera en hacerlo sin conceder un set desde Chris Evert en 1974.

