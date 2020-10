Adelanto: “La nueva  Dirección será ocupada por alguien de la Diversidad”

Compartir esta noticia:











La Secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, adelantó que “la persona que lleve adelante este para va a ser de la Diversidad”. Aunque no está el nombre, es una respuesta a las organizaciones y personas que a título individual le pidieron el cargo.

Un grupo de organizaciones militantes y personas a título individual le pidió el cargo de funcionaria al gobierno pampeano por nota y la respuesta no se hizo esperar: alguien del colectivo va a ocupar la Dirección de Diversidad que se creará en la Secretaría de la Mujer.









Aunque no necesariamente debe pertenecer al grupo de personas que firmaron la nota, Liliana Robledo le da una respuesta positiva al pedido.

“La creación del área de la Diversidad surge como una temática que veníamos trabajando y creíamos que era necesario visibilizarlo. Hemos avanzado en la concreción de esta área porque entendemos que es una necesidad de un grupo bastante importante en la provincia y se necesitan políticas acordes y un espacio de relación”, señaló Liliana Robledo.

Por decisión del Gobierno Pampeano, luego de que a nivel nacional se aprobara la inclusión laboral del colectivo LGBTIQ+, la Secretaría de la Mujer pasará a llamarse, Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad. La ampliación del área prevé, por ahora, solo la creación del cargo de funcionaria.

– ¿Se creará antes de fin de año?

– Esperamos que sí porque en el presupuesto que estamos remitiendo al Poder Ejecutivo, consideramos la creación del área. Entendemos que estamos en pandemia, que vamos y venimos, pero con todos los cuidados hemos podido avanzar en legislación como pasó con la ley de paridad.

– Varias organizaciones y personas te enviaron una nota, donde claramente te pidieron el cargo…

– Si piden principalmente que esta área sea llevada adelante por el colectivo Travesti Trans. Todavía no hemos pensado en quien puede ser, pero si va a ser alguien de la diversidad porque entendemos que es un sector que necesita su representación y porque además yo tengo absoluto desconocimiento de las necesidades y no me quiero arrogar conocer toda la problemática en su conjunto. Además, me parece importante abrir un espacio donde las organizaciones se sientan parte también.

Pero a decir verdad, al día de hoy, inclusive lo he hablado con las chicas que me llevaron la nota

– La nota dice los puestos laborales que se creen…

– Los puestos laborales en realidad… yo interpreté lo mismo que vos, que es la conducción de la Dirección. Los puestos laborales que va a haber para el colectivo travesti trans se van a crear con el proyecto de cupo laboral que envió el Ejecutivo y creemos que van a salir juntos con del de la Dirección.

Hay mucho trabajo por hacer porque buscamos la verdadera inclusión y el cambio de paradigma en una construcción social nueva.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios