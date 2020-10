“Lo peor que le puede pasar a un Gobierno es que la gente le deje de creer”

Compartir esta noticia:











El diputado provincial Martín Ardohain le dijo a Plan B que “la gente espera soluciones y pide a gritos circulación”. Aclaró que “nosotros acompañamos la cuarentena, estuvimos al lado del Gobernador, pero la cuarentena no puede ser la única estrategia”.

El presidente de la bancada de Propuesta Federal señaló que “se viven momentos de mucha incertidumbre, se van sumando los días, nos prometieron que acá el costo iba a ser económico pero no iba a haber casos. Hoy los números de pobreza son alarmantes y no pudieron evitar los casos”.









“Llevamos 10 meses y creemos que el Ejecutivo tiene que replantearse en lugar de salir a agredir como hizo el gobernador cuando criticó al expresidente Macri. Eso es inentendible porque si hay alguien que nos comparó con el resto del mundo, fue el presidente Fernández. ¿O no lee o no escucha las conferencias de prensa interminables? No fue Macri, fue Fernández el que nos comparó”, aseveró

“El gobernador y el presidente nos tendrían que plantear la estrategia que tienen para salir de esta situación con estos índices de pobreza, con el dólar que se escapa, con la inflación en aumento. El otro día un ministro dijo que no nos íbamos a poder juntar para las fiestas. Todas estas cosas se juntan, generan más angustia y por eso ayer nos movilizamos”, indicó.

– ¿Ves agotada a la gente con la cuarentena?

– Son como dos momentos. Nosotros lo acompañamos al Gobernador, estuvimos de acuerdo en una cuarentena, pero la cuarentena no puede ser la estratégica, hay que replantearse, hoy el virus va a empezar a circular y hay que plantear una apretura con los cuidadas, con barbijos, con distanciamiento, no como algunos hacen creer que pedimos libertad sin cuidados, la pedimos con todos los cuidados sanitarios. Lo peor que le puede pasar a un gobierno es que la gente no lo apoye, y hoy el Gobernador está a tiempo.

– ¿La restricción funcionó?

– Creo que funcionó en un principio, la gente acompañó y la política también, ustedes nos han visto al lado del Gobernador. Hoy la sociedad pide a gritos circulación, tenemos que ir programándonos para recibir a la familia y los chicos para las fiestas. Proponemos apertura, diálogo, el Gobernador tiene todas las condiciones para ser el líder de La Pampa, es joven tiene una oportunidad y lo peor que le puede pasar es que la gente deje de creerle.

– ¿Les preocupa que se pongan en dudas las elecciones legislativas?

– Hoy hablar de elecciones y candidaturas, me parece que está muy lejos en el tiempo, hay que ver cómo salimos de estos números que son muy preocupantes, y llevarle tranquilidad a la gente, al que trabaja. La situación económica es terrible.

Y hablar de las cosas, como son, por ejemplo, un Gobernador que lo hizo ganar en La Pampa al Presidente, tiene una responsabilidad. Vamos a un caso concreto, el año pasado lo criticaban a Macri por Portezuelo, y ahora el exgobernador Verna dice un ‘compañero nos cagó’, sin embargo, el actual gobernador no dice nada. Seamos serios, hagámonos cargo, el Gobernador tiene que conducir con seriedad y hacerse cargo de la provincia.

