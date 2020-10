Coronavirus: realizan Búsqueda Activa en barrio Federal de General Pico

Compartir esta noticia:











En la continuidad del programa “Búsqueda Activa” de casos positivos de COVID-19, esta mañana se puso en marcha la visita casa por casa de un sector del barrio Federal, en la ciudad de General Pico.

Siguiendo el esquema establecido desde Salud Pública, en conjunto con el Municipio de General Pico, hoy se trabajará en dicha barriada, labor que continuará el viernes. Una vez finalizada la búsqueda activa en el Federal será el turno de otro barrio de gran dimensión, Ranqueles.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

El director asociado del Hospital Gobernador Centeno, Roberto Bertone, comentó a la Agencia Provincial de Noticias (APN), que al frente de esta jornada están los miembros del Centro de referencia, “los equipos que están ahora en territorio tienen que ver con el personal que trabaja en el Federal, más todo el equipo de soporte que nosotros hacemos desde el Municipio, desde los Servicios Sociales de Base y del Hospital. Esto va a ser continuo, es una estrategia más de todas las que se vienen implementando para mitigar un poquito esta cuestión”.

En este marco, el profesional comentó que se seguirá trabajando en consorcios de edificios de altura, por lo que se están solicitando los permisos correspondientes. “Toda acción preventiva que podamos hacer la vamos a desarrollar con mayor intensidad y vamos a convivir con esto así que a pesar que encontramos gente que colabora mucho, hay otra que no tanto, por lo que es nuestra responsabilidad bregar por esto”.

Al igual que el ministro de Salud, Mario Kohan, Bertone reiteró la importancia de trabajar fuera del ámbito del hospital en el territorio, “si esperáramos solo en el hospital que llegara la situación, los 95 casos activos que tenemos los tendríamos todos en el hospital, y sin embargo en el hospital solo hay 7 en modulares, 1 en terapia intensiva, pero no corresponde ninguno a la ciudad de General Pico, es decir, los tenemos en hoteles, en sus domicilios, que ahí tenemos una mega estructura de hospital armada, con enfermería, con médicos las 24 horas. Son como retenes para que la cosa no llegue adentro del hospital, ya que se puede saturar el sistema de Salud”.

Ya que todas las localidades que dependen del Centeno, como hospital regional, derivan sus pacientes a General Pico, Bertone explicó que en los pueblos donde los equipos tienen la posibilidad de contener en sus domicilios o algún hotel, lo hacen, “y lo que no puede se envían acá”.

Consultado por la falta de responsabilidad en una parte de la sociedad, el director asociado sostuvo que “es entendible, uno vive en una comunidad rodeado de familia, amigos, o el que tiene una PyME, una empresa, y estos aislamientos de contactos de contactos generan una cuestión. Pero también tenemos la otra cara, la gente que le toca estar en el hospital o cuando tiene una situación de estas recién se da cuenta de qué se trata, porque no lo vemos, porque se preguntan si será verdad, si hay casos si no hay casos. Creo que hay que ponerse en la situación de todos, lo que está claro es que todos los trabajadores de Salud de todo el mundo, somos los que por ahí bregamos mucho como integrantes de una comunidad pero entendiendo el nivel de saturación, porque hay un montón de condimentos que se conjugan. Es triste para nosotros pero es lo que elegimos y en eso vamos a estar dando batalla, no nos vamos a quedar en la resignación de esperar en los hospitales sino estar y ser agentes multiplicadores de lo que podamos hacer con lo poquito que se puede hacer. Pero entendemos que la economía de un país también tiene que funcionar, y en eso vamos a acompañar las políticas públicas del gobierno municipal, del gobierno provincial, que la verdad tienen un acompañamiento incondicional. Esto lo tenemos que decir, como en la fuerza de seguridad y ustedes mismos, el periodismo, que hacen una información responsable”, concluyó Roberto Bertone.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios