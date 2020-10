El SI.TRA.SA.P. solicitó paritarias sectoriales y que “se cuide a quienes cuidan a otros”

Compartir esta noticia:











Desde el gremio de Salud emitieron un comunicado de prensa, donde señalaron la necesidad de reconocer a las y los trabajadores de la salud en la provincia. Además, reclamaron la apertura de una paritaria sectorial para tratar la problemática del sector.

“Desde SI.TRA.SA.P. exigimos a nuestro Gobierno Provincial, que dada la situación de pandemia que atraviesa el mundo y en la cual nuestra provincia no es la excepción, tenga a bien reconocer al personal de salud su gran labor para con nuestra sociedad”, indicaron.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Es sabido que la mayor parte de los contagios se da en el personal que está haciendo frente a esta pandemia, ya sea desde nuestros Hospitales, desde nuestros Centros Asistenciales y/o desde cualquier otro lugar destinado a hacer frente a esta situación”, recordaron.

“Desde SI.TRA.SA.P. le pedimos al gobierno de turno que cumpla con el personal que prioriza la vida de otro antes que la suya, ya sean profesionales, enfermeros, auxiliares, técnicos, administrativos, choferes (reconocidos o no, porque no hay que olvidar que no se los reconoce como choferes, pero si se les exigen los requisitos como tal), mantenimiento y servicios generales; estas ramas anteriormente mencionadas sin diferenciación en la forma de contratar, ya sean personal de Planta Permanente, Art.6 , Monotributistas, Ley 2343, Ley 2871, Ley 643 o cualquier otra forma de contratación que este gobierno utilice. No hay diferencia alguna al momento de prestar el servicio, de todas formas, el virus que nos está invadiendo no hace diferencia”, solicitaron.

“Aprovechando esta oportunidad, le pedimos señor Gobernador, una vez más, que convoque a la Paritaria Sectorial, ese espacio tan importante para tratar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores de la salud. Es ahora, sino cuando, el momento para reconocer a los Trabajadores de la Salud Pampeana todo el esfuerzo que hacen para sostener tal situación. Es el momento para que nuestros compañeros sientan el apoyo que, desde la patronal, solo se sintió a través de aplausos o de halagos verbales”, indicaron.

“Es tiempo de que se cumpla con las promesas vencidas, donde se utilizó el tema de “La hora y media” como vulgarmente se llama al Adicional 037, simplemente para obtener una esperanza en la gente de salud, adicional que ya tiene más de 5 años de haber sido prometido por el anterior gobernador. Es momento de que se cumpla lo logrado en alguna paritaria como la Actividad Crítica para el SEM de Santa Rosa y Gral. Pico, que ya tiene un año desde su homologación y aun no llegó a los trabajadores en cuestión. Es hora que se considere a los choferes de toda la provincia para dicho beneficio, los cuales no figuran ni para este logro ni para ninguno, son simplemente servicios generales, es hora de que cumpla con el adicional 036, ese adicional que debería haber sido saldado hace casi dos años2, reclamaron.

“Desde SI.TRA.SA.P pedimos a este gobierno que revea la situación económica de los trabajadores que día a día priorizan la vida de otros. En la cuestión económica pedimos que analice en porcentaje el aumento que nos va a ofrecer si es que lo hará. En lo que va del año, los trabajadores de la salud hemos quedado muy atrás en cuanto a lo salarial, transcurrimos el primer semestre de este año sin ningún aumento y en lo que va del segundo semestre la inflación ha destruido el poder adquisitivo de los trabajadores, los mismos de siempre al momento de sostener una crisis”, precisaron.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios