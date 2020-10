Federal “A”: Ferro de Pico no participará de la definición del Torneo 2019-2020, pero si en el certamen del 2021

Compartir esta noticia:











La dirigencia de Ferro Carril Oeste de General Pico decidió no jugar la parte final del Torneo Federal A de Fútbol que organizará el Consejo Federal, con el objeto de dirimir los dos ascensos a la Primera Nacional.

Así lo hizo saber, Ariel Hernández en diálogo con el portal Infopico. “Después de la reunión que realizó la dirigencia ferrocarrilera se decidió no participar de la definición del torneo 2019-2020 y confirmar que vamos a estar en la edición 2021”.

“Digo esto para aclarar que no es que Ferro no participará en el torneo Federal “A”, sino que no estaremos presentes en esta definición porque creemos que no es correcto la metodología y las decisiones que se han tomado. Si vamos a estar en la edición 2021 como corresponde”, afirmó el dirigente.









Ferro de Pico no es el único equipo que se bajó del Torneo para dirimir los ascensos. A esta decisión se sumaron Crucero del Norte de Misiones, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y San Martín de Formosa.

El Federal A se reanudará con un total de 26 equipos, que buscarán los dos ascensos que hay en juego para la Primera Nacional.

