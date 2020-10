El Director del Molas criticó a quienes hacen uso político de la pandemia: “da escalofríos”

Compartir esta noticia:











El director del hospital Lucio Molas, Raúl Alvarez analizó la situación de la salud para atender la pandemia de coronavirus y afirmó que el sistema está bien. Lamentó las manifestaciones políticas, los discursos anti cuarentena y aseguró que el aislamiento permitió prepararse para esta emergencia.

Álvarez evaluó el desarrollo de la pandemia de coronavirus y reconoció que los equipos de salud están exigidos, pero están preparados para ello. Pidió conciencia a la comunidad y evitar las reuniones sociales.

“En el CEAR tenemos seis camas ocupadas de un total de dieciocho de terapia intensiva y unas diez u once de, un total de dieciocho de clínica médica. Y luego tenemos cincuenta y ocho camas del Hospital Modular, que están listas para ser utilizadas cuando se necesiten. Entre esas 58 camas, hay seis más de terapia intensiva. En el porcentaje de ocupación de camas, estamos bien”, afirmó Álvarez en declaraciones radiales.

“Cada día que pasa y vemos como avanza la epidemia, es un poco más de preocupación, porque se exige al sistema de salud y tenemos que dar respuestas. Y esas respuestas son más adecuadas, cuando podemos ir administrando la cantidad de personas con la enfermedad. Hasta acá, venimos manejándolo bien, sin sobresaltos. Con exigencias, pero sin sobresaltos”, dijo Álvarez.

“Un poco lo que se esperaría es que empecemos desde lo social y comunitario a empezar a tener una percepción de riesgo que no se ve en la calle, pero sí en los comercios donde se ve la gente con barbijos o afuera”, agregó.

“Pero en lo cotidiano, está faltando una percepción de riesgo y no se toma conciencia de que la cosa es compleja, si no se toman medidas de prevención y no exposición”, precisó.

Álvarez dijo que la principal preocupación son los encuentros sociales cotidianos. “La tomada de mate con el vecino o el de enfrente. Ahí es donde se relajan las medidas de prevención y la cuestión pareciera que si estoy con fulano, mi vecino que veo todos los días, no tendría riesgo”.

El director del Molas precisó que “todavía estamos en el momento de dar la batalla comunitaria, en los barrios y en las casas. A quienes nos ha tocado vivir otra pandemia, como la de VIH, sabemos que lo más difícil es modificar conductas y que no importaba lo que uno hacía, sino cómo se hacía. Y el modificar conductas, lleva mucho tiempo. Esta es una pandemia, a diferencia de esa otra, y no nos está dando el tiempo necesario para modificar conductas. Seguramente habrá un antes y un después de esto”.

Álvarez destacó el papel de los medios de comunicación en Santa Rosa y lo comparó con lo que sucede en otros puntos del país. “Acá acompañan todo este proceso, pero en otros lugares, los medios juegan en contra de las medidas de prevención”.

Consultado sobre el estado de ánimo de los equipos de salud, Álvarez señaló que “nos hemos preparado durante mucho tiempo y estamos preparados ante el desgaste, que repercute. Hay un equipo armado en el Centro Respiratorio, con mucho compromiso y dedicación, mucha vocación de servicio y que día a día redobla esfuerzos y compromisos. Tenemos que cuidarlos. Esto está exigiendo al sistema de salud en todo el país y no somos la excepción”, dijo Álvarez.

El director del Hospital Lucio Molas destacó el papel de la cuarentena que permitió preparar al sistema de salud pública y que incluye a los hospitales modulares. “Se inició en marzo y ya están preparados, por si es necesario utilizarlos y seguramente, apelaremos a ponerlo en funcionamiento, en algún momento. Esperemos que la pandemia nos dé tregua de a poco, para utilizarlo en el momento en que sea necesario”.

Álvarez destacó el valor de la cuarentena y cuestionó a diferentes sectores que criticaron la estrategia sanitaria. “Desde afuera se habla sin conocimiento. Y sucede como con la negociación de la deuda o un Mundial y ahora parece que son todos epidemiólogos. Pareciera que todo el mundo está habilitado para hablar de cosas que ni idea tienen de lo que están hablando, van detrás de una cuestión ideológica y en pos de ello, están habilitados para cualquier cosa”.

“Esto a veces desalienta y uno no puede entender que haya posturas de ese tipo, cuando estamos hablando de vidas, de preservar y salvar la mayor cantidad de vidas posibles”, dijo Álvarez, en declaraciones a periodistas de la FM Radio Noticias.

En este sentido, el director del Hospital Lucio Molas lamentó los discursos de dirigentes de la oposición pampeana contra la cuarentena. “Entiendo que hay personas que tienen que trabajar y la cuarentena les ha generado una cuestión económica y demás, pero lo que va teñido de política, da como un escalofrío desde lo humano”.

