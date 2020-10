Con críticas a los que “en campaña nos buscaron”, familias de “El Salitral” pidieron que les vendan los terrenos

Compartir esta noticia:











El pastor Walter Marín, que hace de vocero del grupo, usó la banca del vecino para exigir que les den una solución a las familias que habitan en el asentamiento ubicado en la zona delimitada por calle Gobernador Duval, Neuquén, Niñas de Ayohuma y Suipacha. La toma de esos terrenos y los del Santa María de las Pampas, luego convertidos en asentamientos, comenzaron sobre el final del gobierno del radical Leandro Altolaguirrre.









“Hay un grupo de gente que está afuera del sistema. No tiene 20 mil o 30 mil dólares para comprar un lote. No tiene 40 mil pesos para pagar el metro cuadrado de construcción, pero si tiene salud, ganas y fuerza”, dijo el vocero del grupo que fue cuestionado públicamente por el gobierno de di Nápoli por sus vínculos con dirigentes del PRO.

“Hoy le pedimos al Concejo que aprueben la venta de esas tierras, a un precio teniendo en cuenta las cuotas de las casas del IPAV, que son casas terminadas y el Salitral está en terrenos que ni siquiera tienen agua”, agregó.

“No les estamos pidiendo que nos regalen nada, les pedimos que nos lo puedan vender. Según la ordenanza de 2017 los lotes municipales se pueden vender”, recordó.

“La gente necesita una solución hoy, no cuando terminen su gestión”, apeló.

En un tramo de su alocución dijo que “no somos extraterrestres, no nos discriminen, porque en el tiempo de las elecciones nos buscaron. No fue mi caso, pero me dijeron que les diga esto, que hay mucha gente a la que le hicieron promesas, la buscaron para ir a pegar carteles en la campaña, y ahora las olvidan”, finalizó.

El pedido de las familias que ocupan esas tierras quedó en el medio de una discusión política entre el intendente Luciano di Nápoli y el dirigente macrista, Luis Bertone, quien los asesoró respecto de la legislación vigente para pedir que les vendan las tierras.

Testimonios

Adolfo Valdés, es uno de los vecinos de Santa Rosa que vive en el asentamiento. “Yo tengo una jubilación y hago unas changuitas. Me decidí ir ahí, porque era inaguantable el alquiler. Yo gano la jubilación mínima, más o menos $16.000 y un alquiler sale $10.000”, explicó.

“Mi casa en el asentamiento, es tipo alpina, de chapa y madera. La hice yo. Yo marqué el terreno. Antes tuve una casa que perdí cuando me separé. Ahora, con la edad que tengo, no puedo comprar un terreno”, agregó.

Valdés destacó la solidaridad de vecinos y vecinas del lugar. “Nos ayudamos entre todos, pero necesitamos una seguridad con los terrenos. Yo quiero pagar ese terreno. En cuanto a los servicios, tenemos agua, pero no tenemos luz. Yo quiero pagar las cuotas de ese terreno y que el día de mañana sea mío. En vez de pagar $10.000 de alquiler, se puede pagar una cuota. Mi deseo es ése”, cerró.

