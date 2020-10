Ingresa el pedido de licencia de Ana Sueldo y el Concejo espera la resolución judicial

Compartir esta noticia:











Este jueves ingresa el pedido de licencia de la concejala oficialista tras la denuncia por retención indebida de haberes que le hizo la auxiliar Sandra Anahí Cofré. En la próxima sesión deberán determinar si la aceptan o no. Paula Grotto aclaró que ella no reparte los sueldos.

El Concejo Deliberante trata recién hoy de manera formal la situación de Ana Sueldo, protagonista de un escándalo público porque una funcionaria la acusó de exigirle la mitad de su salario. En el cuerpo esperan la determinación judicial y ninguna fuerza levantó la voz para hacer una crítica porque la división de sueldos es una práctica habitual.

La viceintendenta de Santa Rosa, Paula Grotto, aclaró que ella “no divide los sueldos” y hasta manifestó que espera que “en algún momento deje de existir”

Grotto explicó que hoy ingresa la nota de pedido de licencia de Sueldo y se gira a la Comisión Administrativa y de Reglamentaciones para su debate. Luego vuelve a recinto, en la próxima sesión, ya allí las y los concejales deberán determinar si aceptan la licencia hasta el 31 de diciembre.

También aclaró que “al Concejo no ingresó ninguna notificación formal sobre la situación de la concejala en la justicia. El fiscal, según la prensa, está analizando si existió algún delito. Los concejales no pueden tomarse licencia, se hace el pedido y los demás integrantes del cuerpo, toman la decisión. Por como se viene actuando, intuyo que se la va a aprobar, pero no puedo adelantarlo”, dijo a Plan B.

Sobre la situación interna en el oficialismo, reconoció que “hubo diversas posturas, pero bueno, somos un bloque y hemos acordado actuar en sintonía. Hubo una conclusión y actuamos en consecuencia”.

Paula Grotto indicó que ¡quisiera ser bastante prudente en mis declaraciones porque todas las y los ciudadanas demandamos que la justicia cumpla su rol y lo que menos quisiera es que se entendiera que quiero empañar la investigación”.

Sobre el reparto de sueldos, la viceintendenta dijo que “tal como declaró el concejal Pera, que es de otra fuerza, es una práctica que se ha visto en otros casos. El resto de lo que denuncia Anahí, la concejala me ha manifestado de forma personal que las cosas no fueron como ellas las describe. Yo no puedo más que esperar que resuelva la justicia”.

Pero, aclaró: “en lo personal, yo no lo hago, no reparto los sueldos”.

Respecto del silencio y el accionar político ante la denuncia de parte de todos los bloques, Grotto indicó que “como Concejo no podíamos hacer otra cosa, tenemos un reglamento interno que hay que cumplir, si no lo hiciera incumpliría los deberes de funcionario público”.

“Como bloque consideramos que era importante que Natalia sueldo hiciera un paso al costado y pidiera la licencia. Si la justicia llega a dictaminar que acá hubo algún delito, no nos va a temblar la mano para hacer lo que hay que hacer, y en eso soy clara”, afirmó.

Respecto de las críticas que pueden escucharse en la calle de parte de algunas personas que no participan de la actividad política partidaria, reconoció que “hay un sector de la ciudadanía a la que estas cosas no le gustan, que no está de acuerdo. Solo puedo decir que no es una práctica deseable, esperamos que en algún momento deje de existir”.

“Pero también de ahí, puede no gustarte, pero de ahí a que sea un delito, hay una distancia muy grande. No estoy de acuerdo que cualquiera de nosotros quiera condenar a una persona, para eso está la justicia”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios