Kohan afirmó que “no hay circulación comunitaria del virus en la provincia”

El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, descartó que el coronavirus se haya instalado en la provincia e hizo hincapié en que los casos se producen en lugares cerrados.

Habló de “cuatro focos individualizados” y descartó la circulación comunitaria.

"En el mundo se acepta que el 30% de los contagios ocurre en lugares cerrados. Y hay un 30% que lo sufre el equipo de Salud al atender los enfermos", destacó.









“Los contagios que tenemos están bastante circunscriptos. Cuando el virus avanza, contagia por agrupamiento. Si usted identifica ese lugar lo neutraliza, como un incendio. Tenemos 4 focos que están identificados, contenidos y aislados», dijo en relación a los casos en la capital pampeana.

«Vamos a seguir sumando positivos, pero los estamos sumando de personas en aislamiento. El objetivo es cortar la cadena de contagios. Es protección de las personas. No hay circulación comunitaria hoy en la provincia de La Pampa. Digo hoy, porque lo que estamos afirmando hoy puede cambiar”, alertó.

“Por eso debemos comprometernos entre todos para salir adelante. No hay tratamiento específico para esta enfermedad, no hay vacuna y lo único que podemos hacer es protegernos. Lo vamos a combatir con medidas de protección. Cuanto más tiempo le demos a la ciencia más tiempo vamos a tener para tener la vacuna. El que se adapta tiene más posibilidades. La Pampa se adaptó bien”, describió Kohan.

Tapaboca.

Kohan pidió “cuidar a los que amo… salgo a caminar y veo mucha gente sin tapaboca. Creo que hacen muy mal, hay que usarlo todo el tiempo. En la medida que el mundo este amenazado por la enfermedad, tendremos que usar el tapabocas. Es una herramienta poderosa para evitar contagiarse. Hasta donde se puede oler el humo de tabaco, hasta allí llega el aerosol si estoy contagiado», ejemplificó.

“A medida que tenemos mayor cantidad de positivo, se generan mayores contactos estrechos y aumenta el de contactos. Nosotros hemos aumentado la cantidad de gente que hace ese seguimiento y también la cantidad de celulares que manejan los diferentes dispositivos. Esto no significa que no haya errores. Hay prioridades. El volumen es importante y día a día aprendemos cosas. No ha colapsado el control. Hemos crecido y vamos creciendo en la medida que la comunidad lo necesite”, agregó.

Personal enfermo

El ministro le envió un saludo al personal sanitario contagiado y se centró en el estado de salud de Javier Piorno, jefe de los enfermeros en el CEAR, contagiado de coronavirus. “Nuestro jefe de Enfermería está pasando un mal momento. El sistema de salud se ha fortalecido y preparado pero como dijo el gobernador no es extensible. En números de respiradores y camas estamos bien, despreocúpense” aclaró.

“En cuanto al equipo de salud tenemos que cuidarnos, porque son los que se enferman. Hoy estamos un 11 % de personal de salud contagiado. Están dentro de los parámetros. Pero cuando cae un equipo se hace difícil reemplazarlo”, señaló

El ministro indicó que los contagios se producen porque “no se cumplen los protocolos. Cuidar al prójimo para que nos cuiden a nosotros. Cuando hablamos de distancia social, tal vez tendríamos que hablar de distancia física. El lavado de manos, el uso de tapabocas. Europa se está equivocando y Estados Unidos también porque no están usando un tapaboca”.

