La Pampa aplicará protocolo sanitario para acompañar a pacientes terminales

Compartir esta noticia:











El Ministerio de Salud deberá implementar un protocolo para el acompañamiento de pacientes en situación de gravedad o enfermedad terminal en el marco del aislamiento por la pandemia de coronavirus.









La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto para que el Ministerio de Salud, cree el Protocolo de Seguridad Sanitario para que las personas puedan acompañar a enfermos graves y terminales durante el aislamiento por el coronavirus.

El proyecto es de autoría de la diputada de Propuesta Federal, Laura Trapaglia, explicó que «no había un protocolo para el acompañamiento de paciente en situación de enfermedad terminal, por eso solicitamos al Ministerio de Salud que avance en la creación del mismo”, expresó la diputada de Propuesta Federal.

“El mismo compromete a la persona a cumplir antes y posteriormente, y permite facilitar el traslado desde la provincia donde esté la persona a la provincia de La Pampa”, explicó la legisladora.

“Pedimos esto porque tuvimos consultas de ciudadanos que, aparte de pasar por estos casos difíciles, tienen que estar llamando para saber que trámites tienen que hacer. Al tener un protocolo ya se establecen los pasos a seguir para todos los ciudadanos», manifestó Trapaglia.

El diputado del FreJuPa y presidente de la comisión de Salud, Martín Balsa dijo que “el ministerio como el gobierno se han ocupado de que en cada una de las situaciones terminales las personas puedan tener el acompañamiento. Cada protocolo que se utiliza es distinto porque no es lo mismo una persona que está sola, que una que está con más de 10. No ha pasado en La Pampa que alguien no se haya podido despedir”.

En respuesta, Trapaglia sostuvo que “si bien el oficialismo dijo que estos casos fueron solucionados, vimos que era necesario que existiera un protocolo para que cualquier ciudadano pueda acceder. En estos casos uno tiene que tener la mayor empatía posible. Es inhumano no permitirle a una persona estar con su ser querido en esa situación”, añadió.

“Se ha visto que una persona terminal necesita de un último adiós, así como también las personas en grave estado han mostrado recuperación”, dijo Trapaglia y contó que en otros lugares ya se implementa un protocolo en estos casos.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios