Programa deportivo para pueblos de 1.000 habitantes: “Nos permitirá encontrar nuevos talentos”

El director de Deporte Federado del Gobierno de La Pampa, Alejandro Aguiriano, se refirió a distintos aspectos vinculados al programa deportivo recientemente lanzado para implementar en 42 pueblos de hasta 1000 habitantes.

La iniciativa será aplicada por la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social del Gobierno de La Pampa y abarca las siguientes actividades: lucha, judo, ciclismo, arquería, levantamiento olímpico, esgrima, tenis de mesa, bádminton y atletismo. Es para chicos de 8 a 16 años.









Sobre este programa. Aguiriano contó que “hemos recorrido casi toda la provincia, siempre trabajando en articulado con los coordinadores zonales y pensamos primero un programa para 500 habitantes, pero después vimos que era necesario intentar abarcar gran parte de la provincia y ahí nos fuimos a 1000, cubriendo 42 localidades”, dijo en el programa radial En Modo Juegos que conduce Daniel Wilberger.

Destacó que “normalmente cuando las localidades pequeñas se presentan en los Juegos Deportivos Pampeanos son pocos los atletas que se presentan, ya que las actividades de equipo no les permiten tener representación a nivel provincial”.

“Por otro lado, cuando participamos de los Juegos Evita hay actividades que no tenemos representación porque no están desarrolladas dentro de la provincia, entonces pensamos en una serie de disciplinas que son fáciles de aplicar y que no necesitan una gran infraestructura donde lo único que hay que hacer es comprar elementos, capacitar a una persona que lo pueda dar de forma de iniciación deportiva de taller y arrancar”.

Agregó que para el programa “También tuvimos en cuenta de las disciplinas deportivas que participan de EPADE o Araucanía, pero que a lo largo del tiempo no hemos logrado el desarrollo que queríamos como el caso del judo o del ciclismo”.

Detalló que la implementación comenzará en noviembre y diciembre con las capacitaciones virtuales para los responsables de las escuelas en cada una de las localidades alcanzadas. Para después en los primeros meses del 2021 hacerlo de forma presencial. Durante todo este tiempo, además, se avanzará en la gestión de elementos y la definición de los lugares físicos en donde funcionarán las actividades.

Comentó que este programa permitirá “encontrar nuevos talentos en una localidad de menos de 1000 habitantes y no lo teníamos detectado. Esto puede pasar en todas las actividades, especialmente en el caso del atletismo y ciclismo”.

Finalmente expresó que “Es un programa bastante global y nos permite llevar una actividad durante todo el año. En mayo estaríamos en condiciones en lanzar la práctica con los chicos en los recintos que sean designados con la persona que fue capacitada”.

El programa prevé como otra etapa la realización de Juegos Deportivos Pampeanos específicos para que los jóvenes puedan representar a sus pueblos en una instancia de competencia provincial.

