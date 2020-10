Compartir esta noticia:











La difusión pública de una práctica política de dividir sueldos en los poderes legislativos solo generó en todo el espectro político del Concejo Deliberante, silencio o explicaciones de ocasión, a la espera de que “todo pase”.

El referente de Peronistas Si, Perseguidos No, Gastón Rodríguez, criticó la reacción de las y los concejales ante la denuncia de Sandra Cofré contra la concejala Ana sueldo por retenerle la mitad del sueldo de funcionaria sin dividirlo con otra personal militante.









“Es un dolor profundo que tenemos, han dejado a una compañera sin trabajo, una compañera que estuvo militando en el frente de todos, en el peronismo, que por denunciar una irregularidad, la dejaron sin trabajo”, indicó.

“Vemos dirigentes del oficialismo festejando el 17 de octubre y yo les pregunto dónde están los dirigentes que están dejando a una compañera sin trabajo. Se denunció un delito y todos hicieron silencio. En santa rosa y en la provincia”, indicó.

“Sabemos que se dividen los sueldos, que es para que alcance, dicen que lo hacen porque no le pueden dar trabajo a una persona sola. También dicen vamos a crear un fondo común para aportar a la línea y no lo discutimos, no decimos que está mal, pero acá hubo otra cosa, acá hubo un delito”, dijo sobre la otra parte de la denuncia, donde Cofré aseguró que fue extorsionada y que el dinero la concejala decía que era para su hijo.

“No me quiero meter en el problema personal, sino en su trabajo, donde todos los que hablan de defender al que menos tiene, todo el mundo se hizo el boludo como perro que volteó la olla”, aseveró.

“Ahora resulta que una compañera denuncia una irregularidad y lo que están haciendo hoy es garantizar la impunidad a futuro. Y este es un mensaje claro que están dando de impunidad y para que se callen la boca los compañeros que hay en el Concejo Deliberante”, dijo.

“Dejaron a una mamá sin trabajo, ¿ahora el peronismo deja a una mamá sin laburo?”, finalizó Gastón Rodgríguez.

