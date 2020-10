Le rechazaron tres proyectos sobre tránsito: “Si busca alguien que obedezca se equivocó conmigo”

Compartir esta noticia:











El concejal piquense, Guillermo Coppo, se manifestó ante el rechazo de tres proyectos de su autoría referidos al ordenamiento del tránsito en la ciudad en la última sesión del Concejo Deliberante.

Los proyectos eran referidos a contratar un servicio de App para estacionamiento medido, el reducir las tarjetas de estacionamiento a media hora y el equipar con garita de seguridad y cartelería al estacionamiento gratuito de las avenidas entre 21 y 19.









El edil radical manifestó: “el tránsito es un tema que preocupa a muchos de los vecinos de la ciudad y hemos trabajado en varios proyectos para mejorarlo, siempre hemos manifestado que es un tema que se soluciona con pequeñas medidas y que no alcanza con multas. Los proyectos esta vez tienen que ver con avanzar en soluciones para el estacionamiento y la movilidad de los vecinos en la ciudad. Nos sorprende que su único argumento sea ‘el Ejecutivo no está de acuerdo’ y sin más se dé el rechazo. Nos estamos encontrando con un Ejecutivo que tiene una intención clara: quieren gobernar imponiendo y rechazando lo que no viene de ellos. Eso es una actitud soberbia de parte del Ejecutivo y eso deja de lado los intereses de muchos vecinos, ya que su visión no los incluye a todos, la soberbia es mala consejera”.

Ante esta situación Coppo abrió el interrogante: “Yo me pregunto, le pregunto a los vecinos y sobre todo le pregunto a la Intendenta: ¿Ninguno de estos proyectos funcionan? ¿no se pueden mejorar si es que hacen falta? No, mejor rechazarlos directamente. Así como rechazan, sin debate o piden que aprobemos sin debate”.

Continuó indicando que “Por más que moleste, yo presento proyectos porque es mi trabajo y el de todos es debatir e intercambiar ideas para mejorar y buscar alternativas para mejorarle la vida a los vecinos. Entiendo que la mayoría determina, pero se debe comprender que estamos para sumar entre todos, no somos una oposición irracional, hemos acompañado cada medida que se necesitó para garantizar la gobernabilidad, seguiré acompañando lo que contribuya a la ciudad, trabajando en proyectos que le mejoren la vida a los vecinos y poniendo límites a lo que consideramos incorrecto, como acompañé el presupuesto comenzando el mandato también le puse límites a la inmoralidad de tener una “Tapera” alquilada. Si busca alguien que sume aquí seguiré trabajando, si busca alguien que obedezca se equivocó conmigo” sentenció el edil.

