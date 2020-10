Perdió el celular y necesita recuperar las fotos de su hijo: “Es mi ángel que me cuida día a día”

Compartir esta noticia:











Este lunes un padre perdió su celular J5 en el trayecto de la calle Chacabuco entre Pilcomayo y Río Bermejo. La familia da hasta una recompensa por recuperarlo, aunque sea sólo la memoria, porque están las fotos de su hijo que falleció hace un tiempo.

En un grupo de Facebook Aguilera escribió: “ya lo apagaron y sacaron chip. Pero te pido que el celular no es lo que me interesa, sino que me devuelvas la memoria que tengo fotos de mi hijo que es mi ángel que me cuida día a día. Si tenes buen corazón devolvelo por favor”.

Plan B habló con Eliana, madre de la pareja de Aguilera: “lo único que pedimos es la memoria y si las quieren cobrar les pago”.

Señaló que seguramente se le cayó el celular cuando andaba en la moto: “Por favor comuníquense conmigo a este celular 2954 37-2063. Cualquier información nos sirve”.

También el comunicador Víctor Salcedo que conoce a la familia se ofreció a ayudar: “tiene los recuerdos de su bebé que hoy no está. Mira te cuento si vos encontraste el celu, escribime por privado a mi Facebook y yo voy a buscarlo y si no me lo queres dar, dame la tarjeta de memoria nada más y esta todo bien”.

Finalmente piden que compartan: “tal vez ve la publicación y Dios toca su corazón y nos da la tarjeta de memoria gracias”.

