“Andamos con trajes bajo el sol, usamos dos barbijos y cuatro pares de guantes, cuídate no sea bol…do”

Uno de los enfermeros del Servicio de Emergencias Médicas destacó el trabajo que realizan y en las condiciones que lo deben hacer: “andamos con estos trajes bajo el sol, se transpira, se empañan los visores, todo esto es para cuidarnos y cuidarte”. Pidió responsabilidad social.

A través de la red social Facebook, un enfermero del SEM contó sobre cómo deben trabajar y solicitó a los vecinos responsabilidad social: “Somos del SEM, Servicio de Emergencias Médicas, y no solamente hacemos urgencia o emergencias, también este equipo se puso la camiseta y se encarga de los traslados de pacientes positivos a Covid-19”.

Detalló que “andamos con estos trajes en plena jornada bajo el sol, en la calle, sacando pacientes de sus casas (si no es nada cómodo) se transpira, se empañan los visores, usamos dos barbijos (respirar bien ni ahí) y hasta cuatro pares de guantes o sea que perdemos tacto. Todo esto es para cuidarnos y cuidarte”.

“Y vos que decís que el barbijo molesta, que tenes ganas de salir de joda, que te importa un huevo… no sea porfiada/o no te pongas en rebelde, estamos en una etapa de responsabilidad social. Cuídate no sea bol……do”.

Finalmente destacó el equipo que tienen.

