Son 123 los trabajadores y trabajadoras de salud contagiadas de coronavirus

Desde ATE aseguraron que el sistema de salud en Terapia Intensiva está sostenido por trabajadores que no están en planta permanente. Advirtieron por el colapso del sistema si la comunidad no toma conciencia y de la falta de recurso humano para atender a las y los pacientes.

Integrantes de la comisión directiva de ATE detallaron en conferencia de prensa la situación de las y los trabajadores de la salud y la situación epidemiológica que atraviesa la ciudad.

“Desde hace casi 200 días estamos reclamando el pase a planta permanente de compañeros y compañeras precarizadas dentro de los hospitales y centros asistenciales en La Pampa”, dijo la secretaria de prensa, Liliana Rechimont.

“Por cuestiones que todos y todas saben, que estamos en Fase 2, tenemos compañeros con COVID-19 positivo. Hay algunos en aislamiento y otros positivos. En este momento, el 80% de la planta de salud, la están sosteniendo las y los monotributistas y Artículo 6॰, sobre todo en la sección de Terapia Intensiva y sectores de Preventores y Preventoras. Ellos son los compañeros que están pasando por esta situación de precariedad”.

“La situación es angustiante porque hay 123 trabajadores de la salud con COVID positivo y están en aislamiento, junto con todos los contactos que estaban en ese momento, en el lugar de trabajo”, dijo Rechimont.

“Por otra parte, queremos decir que la mayoría de los compañeros adquirieron la enfermedad dentro del lugar de trabajo. Ayer tuvimos una reunión en el comité de crisis y de salud, donde el sindicato planteó una serie de irregularidades, como la falta de ropa de trabajo, en el Hospital Lucio Molas y el área programática”, afirmó la secretaria de prensa.

Rechimont precisó que no se les dio el refuerzo de tres ambos para los servicios. “En algunos casos se dio un ambo y en otros casos, absolutamente nada. El ministro nos dijo que están esperando la licitación, pero esa licitación es de la ropa anual, por lo tanto, hablamos era una compra extraordinaria. Esta mañana hablamos con el Jefe de Compras que nos dijo que se compraron 500 ambos para el Hospital Lucio Molas, pero no sabemos cómo se distribuyó”.

“Lo preocupante es la inversión que hace mención el gobierno de la Provincia en aparatología, camas, pero en recurso humano no se invertido nada y los compañeros siguen en situación de precariedad, recargados, trabajando 16 horas, y redoblando esfuerzos, a medidas que se producen las bajas, ante esta situación de adquirir COVID positivo o están en aislamiento”, dijo.

“Este es el primer ministerio con tanta cantidad de trabajadores infectados y por eso solicitamos al gobierno de La Pampa, que accione una mesa de diálogo para resolver estos temas. Incluso en este último mes hubo un retraso en la forma de contratación para los compañeros de Artículo 6॰ y monotributistas y estuvieron trabajando sin contratos, hasta el día de ayer que se regularizó la situación. Y ellos no dejaron sus lugares de trabajo, a pesar de que podían haberlo hecho”, denunció Rechimont.

“Por otra parte, solicitamos al Ministerio de Salud que articule con el Ministerio de Desarrollo Social o la municipalidad de Santa Rosa, para que se asista a trabajadores que están con COVID positivo o en aislamiento, pero nos dijeron que no era una reunión para plantear esto. Por eso, solicitamos una reunión formal con el ministro de Salud y ver cómo van articular para asistir a esos compañeros y compañeras que todos y todas sabemos que no pueden salir de sus lugares o no tengan a nadie que les haga las compras diarias”, indicó.

Además, Liliana Rechimont destacó el trabajo de Epidemiología. “Han hecho un trabajo impecable en lo que es la trazabilidad y la curva, la búsqueda activa del virus. Son compañeros que trabajan permanentemente en cualquier horario y cualquier lugar.”

—¿Después de todas las manifestaciones, por qué no han decidido una medida de fuerza?

—Habíamos empezado a hacer una acción de retención de tareas por una hora y que iba a ir en ascenso, pero hay un decreto a nivel nacional que prohíbe que podamos tomar medidas de acción directa de paro. Los trabajadores de la Salud no podemos en este momento de pandemia hacer un paro. Es algo que analizamos y los compañeros y compañeras consideran que es dejar a la sociedad en desamparo. Estamos en una situación entre que defendés tu derecho y dejás al paciente y los compañeros, si bien necesitan que los atiendan, no están evaluando tomar medidas de acción directa.

—¿Cuántos son los que están en aislamiento?

—No hay una cifra oficial, pero calculamos que a razón de un trabajador por turno, contagiado, normalmente, hay dos o tres más. Estamos hablando de tres por turnos.

—¿Qué ambiente notaron en el Comité de Crisis, respecto a lo que pasa en la Provincia?

—El ambiente es de preocupación, porque el índice está creciendo, la tabla va en ascenso y en algún momento, si esto no se detiene, los servicios van a colapsar, si no se toma conciencia colectiva y la realidad es que nos está faltando recurso humano. No lo dijeron, pero lo decimos nosotros. No hay recurso humano para que se pueda atender a toda la cantidad de posibles compañeros y compañeras o pacientes que tengan que estar hospitalizados. Las camas están, pero a esos pacientes hay que atenderlos.

—Hay pacientes positivos que manifestaron que no han tenido contactos con médicos y que no hay un seguimiento. ¿Les preocupa lo ocurrido el fin de semana con las reuniones y los corredores gastronómicos?

—Desde el Departamento de Condiciones y Medio Ambiente, tenemos una postura de que no era propicio para que la gente se reúna. El Día de la Madre son todos los días y este era un día comercial. Yo entiendo que el comercio tiene que trabajar y necesita del aporte de ciudadanos y ciudadanas, pero estamos en una situación complicada, donde el sistema de salud llegará a un punto que no podrá atender la gran demanda. La evaluación del domingo aparecerá el fin de semana o la semana que viene. Hay un problema para asistir a los aislados, que superan los 7000 en toda la provincia. Es un trabajo exhaustivo del Servicio de Epidemiología para atender esto.

Nosotros denunciamos en su momento que se hizo una tercerización en el servicio. No hay una inversión en recurso humano, una formación de profesionales de trabajadores y trabajadoras de la salud, con un ingreso como correspondía. Hay hoy tres enfermeros para atender una sala compleja de 17 camas, con lo que implica la atención de ese paciente: bañarlo, medicarlos, controlarlos. Hay compañeros que entran a las 15 horas a la Sala y se van 21,30. Estamos en una situación crítica, todos y todas.

—¿Se hacen los controles de los pacientes positivos que están en su casa?

—No te lo puedo contestar. La realidad que nos dicen los compañeros y compañeras, es que no los están llamando.

Por último, desde ATE señalaron que las y los trabajadores monotributistas cuentan con dos seguros: uno de mala praxis y otro por si les pasa algo en el transcurso de ir o volver de su trabajo. «Ningún seguro los ampara si adquieren COVID-19. No están cubiertos por ningún seguro. Estamos teniendo mucha suerte que los trabajadores que se están contagiando, no han tenido gravedad, excepto un compañero enfermero y ahora un médico, que está en estado grave. Ambos revisten en planta permanente, pero el resto de los trabajadores que hoy en día están al frente de los servicios críticos en esta pandemia, son precarizados. No tienen seguro.

«Además, se ha implementado un modo de contratación a estudiantes avanzados de la UNLPam y del Insituto Visión Tecnológica. El gobierno de La Pampa avaló esta forma de contratación a estos estudiantes, que prestan servicio en la trinchera. Estamos hablando que es el personal que defiende la vida de los pampeanos y no tienen ningún estado de revista. Se considera que están haciendo una pasantía y no tengan ningún nivel de dependencia del gobierno provincial. Están poniendo la cara, el cuerpo, el cuero, la gente que no tiene derechos laborales. Es un compromiso que tiene que tomar el Ministerio de Salud y el gobierno de La Pampa, en reconocer a esos trabajadores, que forman parte de la administración pública provincial».

