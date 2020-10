“Natalia sabés que la pagas… esto no queda así”

Compartir esta noticia:











Diana, una de las hijas de Sandra Cofré, la auxiliar de bloque que denunció a Natalia Sueldo por la retención indebida de haberes, hizo un descargo en Facebook en el que asegura que no va a parar “hasta que se haga justicia”.

La concejala Natalia Sueldo sigue en su cargo hasta que el Concejo Deliberante decida si le acepta la licencia que pidió hasta que la justicia investigue si existió algún delito en la retención indebida de haberes y si se prueban las denuncias de amenazas y extorsión.









La semana pasada, la edila pidió por nota a la Presidencia del cuerpo que diera de baja el cargo de auxiliar de bloque de Cofré y la dejó si el cargo de funcionaria que ocupaba desde diciembre de 2019.

Daiana Cofré, una de las hijas que denunció a Sueldo, escribió:

Mira lo que le provocaste a mi mamá Natalia. Destruida está por todo el daño psicológico que vos le hiciste, todo para que te pase su plata, era su sueldo no el tuyo, pero no te esperabas que ella se iba a cansar y hablar y decir las cosas como son. La verdad siempre sale a la luz y tarde o temprano vas a estar pagando todo el daño que le hiciste. Te recuerdo que ella es mamá y su deber es estar con nosotras, cuidarnos, protegernos, no estar en tu casa haciendo las cosas que vos tenías que hacer como toda mamá con su familia. Su deber era trabajar e ir a estar con nosotras, no que vos la llames a la hora que sea y ella tenga que ir a tu casa, ella es mamá te repito Natalia, y se preocupa por nosotras, no como vos que ni en tus hijos te fijas.

Vos vas a caer, no te vas a quedar en tu casa como reina y sacarle el sueldo a otra persona, no noo, estas muy confundida dejaste a mi mamá sin trabajo sabiendo como ella llegó acá y vos en vez de ayudarla, la usaste como tu esclava si tanta plata tenías porque no le pagabas a alguien que te limpie. Pasaban madrugadas que estábamos solas todo porque vos la llamabas siempre con excusas y aprovechándote de la situación de Pepe, no te importaba nuestra seguridad tanto que vos decías que nos querías, que hacías todo por cariño y de corazón.

No es así Natalia sabes que la pagas, la pagas. Hay un bebé en camino, y a vos no te importa si el bebé tiene donde vivir o algo, nada te interesa. Hay una nena también sufriendo por el dolor de la mamá xiari como vos tanto decias, que era todo, que esto, que lo otro.

Vamos Natalia dá la cara y pagá todo lo que le sacaste a mi mamá. Es la primera y última vez que le haces esto a mi mamá. Ella va a salir adelante, mi mamá va recrear su vida, vos no ,te vas a hundir como la basuras que sos. Nosotras si somos hijas estables, no andamos en nada malo. Para que te quede claro de que la pagas, la pagas, esto no queda así, justicia va a ver, y varia gente (sic) la vio a mi mamá trabajando en tu casa como esclava. Lo único que te digo que ojala la vida demuestre las cosas como son.

