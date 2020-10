Campaña de concientización por la preservación del acuífero de Toay

Compartir esta noticia:











La Municipalidad de Toay y la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa vienen trabajando en una campaña para generar conciencia sobre el cuidado de las aguas subterráneas.

La campaña de concientización y comunicación se enmarca en un trabajo en conjunto entre distintos organismos con el objetivo de brindarle información de interés a todos los vecinos para la preservación del acuífero de Toay.









El director de Políticas Hídricas de la Provincia, Ricardo Gastón Buss, contó que «se tomó la posta del Concejo Deliberante, donde Marcos Ladreche presentó un proyecto para utilizar la faz inversa de la boleta del impuesto municipal para llegar a todos los hogares de Toay, con información de interés para la preservación del acuífero”, explicó.

Buss puntualizó sobre dar a conocer la importancia del acuífero como recurso estratégico. “Es un tema que normalmente no se le da importancia porque es un recurso que si bien todos lo utilizamos, es invisible, está debajo de nuestros pies. Muchas veces es difícil valorar algo que no se ve. Entonces, el trabajo de concientización en este proceso se toma como algo primordial en donde hay que fomentar esta cultura de cuidar el agua. Pero para cuidarla, primero el usuario lo tiene que conocer. Es todo un trabajo que se plantea de manera integral entre todos los organismos que entendieron que tiene que ser así y esto son los primeros pasos que se intenta realizar hacia adelante. Se retoman trabajos que se han hecho en otros momentos, la preocupación por el acuífero no es algo que surge ahora”, comentó.

Entre la información que se da a conocer en la faz inversa de la boleta de los impuestos municipales, se encuentran pautas de uso racional del agua, horarios y tiempo de riego, entre otras cosas.

“Primero, debemos dar a conocer que existe un recurso estratégico debajo de nuestros pies. Que como recurso es el sustento de todas las actividades que desarrollamos a diario, y que ese recurso no es infinito, que tiene una recarga natural y que tiene un uso que se encuentra en muchas situaciones, en una condición de equilibrio en el cual no sobra demasiado. En algunos casos se ven usos desmedidos, justamente por este desconocimiento”, afirmó.

“Debemos concientizar sobre la importancia del recurso no sólo para la actividad diaria, sino también hasta como bien patrimonial, un terreno con agua tiene un sentido y un terreno sin agua o con agua de mala calidad tiene otro sentido y otro valor. Es importante recalcar para que cada uno tome conciencia de lo que tenemos”, agregó.

Por último, el funcionario provincial comentó que la campaña «ya comenzó y en las boletas correspondientes a este mes ya se puede visualizar información al respecto».

“Es el puntapié de una serie de actividades que se van a ir desarrollando en el tiempo, en conjunto con el municipio y el Concejo Deliberante de Santa Rosa también, porque es innegable que el acuífero es uno solo, por más que haya una calle que separe una ciudad de la otra. La concientización y la comunicación debe ser integral de ambos lados”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios