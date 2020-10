Coppo: “Hay otras prioridades antes que gastar más de $ 4,5 millones en un alquiler o $ 20 millones en reformas”

Compartir esta noticia:











El concejal del bloque radical, Guillermo Coppo, puso reparos al proyecto de la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, para alquilar un edificio nuevo para mudar las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Social mientras se hacen reformas en las actuales.









El concejal de la UCR, Guillermo Coppo, manifestó su oposición a la decisión de la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, de alquilar un edificio nuevo para trasladar las oficinas de Desarrollo Social, por tiempo indeterminado, hasta que finalicen las obras en el edificio municipal, y consideró que las mismas pueden esperar o hacerse con menos plata.

Coppo precisó que “No saben por cuánto tiempo “unos dos o tres años, tal vez menos dicen”, tampoco nos trajeron informes técnicos sobre los daños aparentes y que justifican esto. Sin embargo quieren que aprobemos el alquiler que va a costar $120.000 por mes durante tres años de alquiler, y nos da un gasto de $4.320.000 más los ajustes por inflación. A su vez en las refacciones, según nos informaron, se gastará aproximadamente unos 20 millones”, añadió.

El edil dijo que se pone porque «es obsceno, planicado o no, que en este contexto de pandemia y recesión económica se gasten unos 25 millones de pesos en refacciones y alquiler. Sé que en Pico tenemos otras prioridades, estas reformas pueden esperar o se pueden hacer gastando menos».

También planteó sus dudas respecto a la licitación: «¿Por qué no hubo un llamado a licitación? Por un lado dicen que no es urgente y que esto estaba planificado, pero después que no llaman a licitación porque “no quieren perder tiempo”. Todo esto me hace dudar», remarcó.

En su opinión, dijo que se puede «pensar en una solución progresiva, refaccionando de apoco y usando edificios libres que el municipio ya tiene. Por ejemplo el que dejamos los del Concejo».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios